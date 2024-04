Ritrovata Mint Butterfield, la 16 figlia del co fondatore di Slack e Flickr: arrestato 26enne

È stata ritrovata Mint Butterfield, la figlia adolescente del miliardario co-fondatore della Slack e Flickr, scomparsa da giorni in California.

Mint Butterfield è stata trovata a San Francisco nel furgone di un giovane che frequentava

Lo riportano i media internazionali sottolineando che la ragazza 16enne sta bene ed è stata rintracciata sabato 27 aprile a San Francisco in compagnia di un amico 26enne che è stato interrogato e arrestato nella prigione della contea di Marin, con una cauzione fissata a 50.000 dollari. Secondo le prime indicazioni la ragazza avrebbe detto di essersi allontanata da casa “volontariamente”.

Mint Butterfield era stata vista l’ultima volta a Bolinas, area al nord di San Francisco, dove vive la madre, Caterina Fake. La donna aveva riferito agli investigatori di una lettera lasciata dalla figlia e della preoccupazione in quanto la ragazza poteva essere diretta a Tenderloin, uno dei quartieri più pericolosi, epicentro della crisi del fentanyl in città. Gli inquirenti sapevano che Butterfield si frequentava con un certo Christopher ‘Kio’ Dizefalo, un 26enne conosciuto per guidare un furgone bianco. Dopo aver rintracciato il veicolo, gli agenti hanno trovato Butterfield all’interno.

Arrestato Christopher ‘Kio’ Dizefalo, il papà della 16enne è il fondatore miliardario di Slack e Flickr

L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere della contea di Marin con una cauzione fissata a 50.000 dollari. In passato Mint ha avuto problemi con l’abuso di farmaci e aveva manifestato intenzioni suicide. La sua scomparsa aveva mobilitato il mondo delle piattaforme online. Il padre della 16enne, Stewart Butterfield, e’ il fondatore della piattaforma online di messaggistica Slack, ceduta nel 2021 per 28 miliardi di dollari; la madre, Caterina Fake, nel 2004 ha fondato la piattaforma Flickr, un sito web multilingue, tra cui l’italiano, in cui gli utenti possono condividere foto. Il sito è stato poi venduto a Yahoo.