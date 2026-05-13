Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

‘Mia figlia è morta dopo il parto”: invia la foto del funerale creata con l’IA e si fa dare 1.500 euro

DiRedazione

Pubblicato: 13 Mag, 2026 - ore: 20:34 #figlia morta, #foto, #Intelligenza artificiale, #Selva di Val Gardena
La donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieriLa donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri

L’incredibile raggiro a Selva di Val Gardena

Ha raccontato all’ex collega che la figlia incinta stava morendo in una clinica svizzera. Poi, pochi giorni dopo, ha annunciato il decesso della giovane inviando persino la foto del funerale.

Ma quell’immagine, secondo quanto scoperto dai carabinieri, era stata manipolata con l’intelligenza artificiale.

È l’inquietante vicenda scoperta dai militari di Selva di Val Gardena, che hanno denunciato una donna di 53 anni residente in Veneto con l’accusa di truffa aggravata.

Il racconto choc all’ex collega: “Mia figlia sta morendo”

La vicenda risale allo scorso febbraio.

La donna avrebbe contattato una sua ex collega conosciuta anni prima mentre entrambe lavoravano in un hotel della Val Gardena.

Attraverso messaggi sempre più drammatici, la 53enne avrebbe raccontato che la propria figlia incinta era ricoverata in gravissime condizioni in una clinica in Svizzera e che servivano urgentemente soldi per pagare le cure.

Secondo il racconto fornito alla vittima, le spese sanitarie ammontavano addirittura a circa 1.700 euro al giorno.

Le foto dei neonati prese da internet e il funerale creato con l’IA

Per rendere tutto credibile, la donna avrebbe inviato immagini di bambini prematuri scaricate dal web, sostenendo che si trattasse della nipotina appena nata.

Poi il colpo finale: la comunicazione della morte della figlia.

A quel punto sarebbe stata inviata anche una fotografia del funerale. Proprio quell’immagine ha insospettito gli investigatori.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno infatti permesso di scoprire che la foto era stata ottenuta modificando con l’intelligenza artificiale immagini reali di una vecchia cerimonia funebre.

Il sospetto dei familiari e la svolta nelle indagini

A far emergere il raggiro sarebbero stati i dubbi di un familiare della vittima.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno ricostruito i movimenti di denaro attraverso i flussi bancari, arrivando all’intestataria del conto corrente sul quale erano stati versati circa 1.550 euro.

Messa davanti alle prove raccolte dagli investigatori, la donna avrebbe infine ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito perché aveva bisogno di soldi.

L’allarme sulle truffe con l’intelligenza artificiale

Il caso riaccende l’attenzione sull’uso sempre più sofisticato dell’intelligenza artificiale nei tentativi di truffa.

Non solo messaggi o telefonate: oggi vengono utilizzate anche immagini realistiche e contenuti manipolati digitalmente per rendere credibili storie inventate e colpire emotivamente le vittime.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Kate Middleton travolge Reggio Emilia: l’abbraccio alla fan disabile, il “ciao” in italiano e il gesto che ha commosso tutti

Mag 13, 2026 Rosalyn Bianca
Attualità

Anna Pepe al Quirinale con Mattarella, la foto diventa virale, ma sul web si insinua un dubbio

Mag 13, 2026 Redazione
Attualità

Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli dopo 21 giorni: ‘Temono di essere rintracciati’, dove erano e come stanno

Mag 13, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

‘Mia figlia è morta dopo il parto”: invia la foto del funerale creata con l’IA e si fa dare 1.500 euro

Attualità

Kate Middleton travolge Reggio Emilia: l’abbraccio alla fan disabile, il “ciao” in italiano e il gesto che ha commosso tutti

Gossip e TV

Mitch Duval si racconta senza filtri a Sogni C…Ostruiti: ‘L’arte è il sogno più grande che sto vivendo’

Attualità

Anna Pepe al Quirinale con Mattarella, la foto diventa virale, ma sul web si insinua un dubbio

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.