Trump incriminato: ‘Si consegnerà martedì’, è la prima volta per un presidente Usa

Donald Trump potrebbe consegnarsi alle forze dell’ordine martedì 4 aprile dopo che il gran giurì l’ha incriminato per il pagamento di 130.000 all’attrice hard Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. L’ha anticipato al New York Times uno dei legali dell’ex presidente degli Stati Uniti, Susan Necheles.

Trump accusato di aver pagato il silenzio dell’attrice Stormy Daniels

Trump aveva preannunciato nei giorni scorsi l’epilogo della querelle giudiziaria lanciando accuse e parlando di persecuzione politica. Il riferimento del tycoon è alla candidatura alle presidenziali 2024 che potrebbe essere condizionata dall’incriminazione che sarà cerchiata in rosso sui libri di storia visto che si tratta della prima volta per chi ha ricoperto la carica più alta degli Stati Uniti d’America. Nel frattempo, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha dichiarato di essere in contatto con gli avvocati di Trump per organizzare la sua consegna a New York.

“I Democratici hanno mentito, imbrogliato e rubato nella loro ossessione di cercare di “prendere Trump”, ma ora hanno fatto l’impensabile: incriminare una persona completamente innocente in un atto di palese interferenza elettorale” – ha detto Trump che ha aggiunto che mai nella storia della Nazione era stato fatto nulla del genere.

L’ex presidente degli Stati Uniti: ‘Incriminata una persona completamente innocente’

Donald Trump dovrà fornire le impronte digitali, farsi fotografare. E forse vedrà i suoi polsi stretti alle manette. Il fascicolo d’inchiesta che lo vede coinvolto è stato aperto nel 2016, in piena campagna elettorale per le presidenziali, quando Stormy Daniels incassò 130mila dollari dal legale di Trump, Michael Cohen, per mantenere il silenzio su una relazione il magnate aveva avuto 10 anni prima con l’attrice.