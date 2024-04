United Airlines: volo ‘dirottato’ a Dallas a causa dei bisogni di un cane (FOTO)

Un volo della United Airlines da Houston a Seattle è stato ‘dirottato’ su Dallas a causa dell’odore nauseabondo provocato dai bisogni di un cane di un passeggero. L’amico a 4 zampe non ha resistito ed ha fatto i suoi bisogni nel corridoio del veicolo.

Volo della United Airlines da Houston a Seattle costretto ad atterrare a Dallas a causa della cacca del cane

L’imprevisto è avvenuto in prima classe il 5 aprile, e l’equipaggio ha trascorso più di due ore cercando di pulire la cacca dai tappeti dell’aereo con tovaglioli di carta. La vicenda è stata ricostruita su Reddit da uno dei passeggeri, James Hobbs. L’episodio è stato confermato da un rappresentante della compagnia aerea al magazine People. “Il disordine era così grave nel bagno di prima classe che, anche dopo averlo pulito, lo hanno comunque chiuso per il resto del volo”.

Aggiunge che ai viaggiatori venivano fornite maschere e salviette imbevute di alcol da annusare, a causa del forte odore. Gli escrementi, dice, erano “in forma molto liquida” e si trovavano in “diversi” punti nel corridoio e sono finiti sulle scarpe di un passeggero. “L’equipaggio di cabina merita di essere elogiato per come ha reagito al problema” – ha aggiunto il viaggiatore che ha anche realizzato un video di quanto accaduto sul volo della United Airlines da Houston a Seattle.

Passeggeri in tilt per l’odore nauseabondo, l’equipaggio ha impiegato due ore per ripulire l’aereo

“Era una brutta situazione per i passeggeri, per il cane e per il povero proprietario”. Secondo il sito web di United, cani e gatti devono viaggiare in un trasportino che si inserisce sotto il sedile e gli unici animali domestici ammessi sugli aerei senza trasportino sono animali di servizio. Negli ultimi mesi un incidente simile si è verificato su un volo Delta da Atlanta a Barcellona con il volo che è stato deviato a causa del caso di grave diarrea di un passeggero.