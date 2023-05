Fa inversione a U sulla Venezia-Belluno e si schianta contromano contro due auto: muore 67enne

Tragico schianto stasera lungo l’autostrada A27 Venezia-Belluno. Un’auto condotta da un uomo di 67 anni, il trevigiano Bruno Sabbadin, ha improvvisamente fatto inversione e viaggiando contromano si è schiantato contro due auto sull’arteria autostradale.

Tragico incidente sull’A27, Bruno Sabbadin è morto dopo essersi schiantato contro due auto

In un primo momento si pensava avesse imboccato l’A27 in direzione sbagliata ma in realtà dalle telecamere di sorveglianza del tratto autostradale si è scoperto che la Kia Sportage procedeva correttamente in direzione Venezia quando ha improvvisamente fatto inversione a U e percorso l’arteria contromano.

Dopo poco l’inevitabile scontro con le due auto tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud al km 54 sulla corsia in direzione del capoluogo Veneto.

Il 67enne aveva imboccato l’autostrada nella giusta direzione, poi l’improvvisa inversione a U

Due persone, un uomo di 41 anni e una donna di 52 anni, sono rimaste ferite in modo non grave. Per Bruno Sabbadin, che viaggiava a bordo della Kia Sportage non c’è stato nulla da fare. Sul posto ambulanze, automediche, l’elicottero di Treviso emergenza, i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia stradale. La careggiata sud è rimasta a lungo interrotta con enorme disagi per gli automobilisti.