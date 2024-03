Vigevano, investe mamma e figlio di 9 mesi sul passeggino e va via senza soccorrerli

Un uomo ha investito una mamma di 41 anni e il suo bambino di appena 9 mesi che era sul passeggino. L’episodio si è verificato alle 17:00 di venerdì 29 marzo in via Gambolina.

Vigevano, travolti madre e figlio piccolo nei pressi del centro commerciale Il Ducale

É successo in una zona periferica di Vigevano, in provincia di Pavia, vicino al centro commerciale Il Ducale. Subito dopo l’automobilista, 39 anni, di origine sudamericana, è ripartito senza fermarsi a prestare soccorso. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all‘ospedale Niguarda di Milano, la madre al Policlinico San Matteo di Pavia.

L’automobilista non si è fermato ma è stato rintracciato dalla polizia locale: è un 39enne sudamericano

Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo: le loro condizioni sono serie, ma non in pericolo di vita. Il 39enne è stato rintracciato più tardi dagli agenti della polizia locale, non lontano dal luogo dell’incidente: ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.

