Ivrea, autobotte fuori strada sulla provinciale 222: morto il vigile del fuoco Massimo Viglierco

La squadra del distaccamento di Ivrea si stava recando a Castellamonte per un intervento in un appartamento

La squadra del distaccamento di Ivrea si stava recando a Castellamonte per domare un incendio in un appartamento la sera di mercoledì 19 luglio. Il mezzo è finito fuori strada sulla provinciale 222 tra Castellamonte e Baldissero Canavese abbattendo una cancellata e finendo la sua corsa nel giardino di una villetta. Massimo Viglierco è arrivato all’ospedale Bosco di Torino in condizioni disperate. É deceduto dopo un’ora e mezza di rianimazione.

Gli altri colleghi sono stati medicati all’ospedale di Ivrea. Nessuno desta preoccupazioni. Gli inquirenti sono al lavoro per determinare le cause dell’incidente. Non è da escludere l’ipotesi del malore dell’autista o l’esplosione di una gomma. “Comunichiamo con grande dolore che è purtroppo deceduto Massimo Viglierco, Vigile del fuoco coordinatore in servizio a Ivrea. Alla sua famiglia il cordoglio del capo Dipartimento Laura Lega, del capo del Corpo Carlo Dall’Oppio e dei colleghi Vigili del fuoco di tutta Italia” – si legge sul profilo Twitter dei Vigili del fuoco.

Tanti colleghi hanno ricordato il vigile del fuoco su Facebook. “Ciao Massi!! Ciao Biund come sempre dicevi tu quando ci incontravamo.. sei stato un collega e un amico veramente grande”.