Virginia, lega la moglie a una sedia in cantina per guardare il football: arrestato 64enne

Il 64enne ha riferito di aver legato la moglie per vedere la partita senza essere disturbato

L’uomo avrebbe rinchiuso la donna nel seminterrato per seguire la partita senza essere disturbato

Voleva guardare una partita di football americano senza interruzioni e, secondo l’accusa, avrebbe deciso di legare la moglie a una sedia con del nastro adesivo e lasciarla nel seminterrato di casa. È la ricostruzione al centro di un caso di violenza domestica che arriva da Richmond, in Virginia, dove un uomo di 64 anni, identificato negli atti giudiziari come Terry Ward, è stato arrestato con accuse legate al presunto sequestro della donna e all’aggressione.

La vicenda sarebbe avvenuta domenica 11 ottobre 2026. Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione della coppia, in Maplewood Avenue, dopo una segnalazione di lite domestica. Quello che inizialmente poteva sembrare un intervento per una discussione familiare si è trasformato in un’indagine con contestazioni penali ben più gravi.

«Mi ha legata e portata in cantina»

Agli agenti intervenuti, la moglie avrebbe raccontato di essere stata immobilizzata dal marito con del nastro adesivo e rinchiusa nel seminterrato. Secondo la sua testimonianza, sarebbe rimasta bloccata sulla sedia per un periodo stimato tra i 30 e i 45 minuti, prima di riuscire a chiedere aiuto.

Gli investigatori avrebbero trovato riscontri fisici al racconto: nel rapporto di polizia vengono descritti lividi, contusioni e residui di nastro adesivo su entrambe le braccia della donna.

Anche la versione attribuita al sospettato avrebbe avuto un peso nella ricostruzione. Secondo quanto riportato nella denuncia, Ward avrebbe ammesso agli agenti di aver legato la moglie alla sedia e di averla portata nel seminterrato.

Il presunto motivo del gesto sarebbe stato quello di poter seguire tranquillamente il Sunday Night Football, uno degli appuntamenti più seguiti del campionato professionistico statunitense. Un pretesto che ha contribuito a rendere la vicenda virale, ma che non cambia la gravità delle condotte contestate.

Le accuse e il rischio di una condanna

Il 64enne deve rispondere di due contestazioni distinte: rapimento aggravato e aggressione ai danni di un familiare. Le accuse dovranno essere esaminate nel procedimento giudiziario e la responsabilità dell’uomo non può essere considerata accertata prima della conclusione del processo.

In Virginia, il rapimento può comportare conseguenze penali particolarmente pesanti. La classificazione del reato e la pena effettivamente applicabile dipendono tuttavia dalle circostanze contestate e dalle disposizioni di legge pertinenti. Per l’aggressione nei confronti di un familiare è prevista una distinta imputazione.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, Ward è stato preso in custodia senza ulteriori incidenti. Gli atti citati nella ricostruzione indicano che le udienze relative alla cauzione e alla fase preliminare sono state rinviate. La successiva comparizione in tribunale risulta fissata per il 10 novembre 2026.

Il caso diventa virale, ma resta una vicenda di violenza domestica

La storia ha rapidamente attirato l’attenzione sui social, dove alcuni utenti hanno reagito con battute e meme legati alla passione per il football. Ma dietro il motivo apparentemente paradossale del gesto c’è una denuncia che descrive una donna privata della propria libertà e costretta a chiedere aiuto.

Le reazioni più critiche hanno evidenziato proprio questo aspetto: immobilizzare il proprio partner contro la sua volontà non è una semplice lite coniugale, indipendentemente dal motivo addotto. La violenza domestica può assumere forme diverse e il confinamento fisico rappresenta una grave limitazione della libertà personale.

Il procedimento dovrà chiarire le responsabilità del 64enne e valutare gli elementi raccolti dagli investigatori. Intanto, il caso di Richmond è diventato un esempio di come un episodio raccontato inizialmente come una storia incredibile possa nascondere accuse di violenza tutt’altro che banali.