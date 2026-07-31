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Panico sul volo Londra-Napoli: aereo torna indietro dopo l’allarme, a bordo anche 40 studenti italiani

DiRedazione

Pubblicato: 31 Lug, 2026 - ore: 21:36 #British Airways, #Volo Londra Napoli
Paura sul volo Londra NapoliPaura sul volo Londra Napoli

Il British Airways BA530 ha lanciato il codice di emergenza 7700 mentre sorvolava la Manica

Momenti di forte tensione per i passeggeri del volo British Airways BA530, partito da Londra Heathrow e diretto a Napoli Capodichino, costretto a interrompere il viaggio e a rientrare nello scalo britannico dopo la segnalazione di un’emergenza in volo.

A bordo dell’Airbus A320 si trovavano anche circa 40 studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana, accompagnati da due insegnanti, di ritorno da un soggiorno studio dedicato all’apprendimento della lingua inglese. L’atterraggio a Napoli era previsto intorno alle 22 di giovedì 30 luglio, ma il velivolo non ha mai raggiunto la destinazione.

Il codice 7700 e il rientro a Heathrow

Secondo i dati di tracciamento del volo, l’aereo aveva già attraversato il Canale della Manica e stava sorvolando la Normandia quando l’equipaggio ha improvvisamente invertito la rotta.

Pochi istanti prima era stato trasmesso il codice transponder 7700, il segnale internazionale utilizzato dai piloti per dichiarare una situazione di emergenza e ottenere priorità assoluta nelle operazioni di assistenza e atterraggio.

Al momento non è stata ancora comunicata la natura del problema che ha costretto il comandante a rientrare immediatamente a Heathrow.

La paura degli studenti: messaggi e foto inviati ai genitori

La tensione a bordo è aumentata quando gli assistenti di volo hanno informato i passeggeri dell’esistenza di un problema tecnico.

Molti degli studenti hanno iniziato a contattare le proprie famiglie, inviando messaggi e fotografie direttamente dall’aereo per raccontare quanto stava accadendo.

L’ansia è cresciuta ulteriormente dopo l’atterraggio a Londra. Il velivolo è rimasto fermo sulla pista per circa 40 minuti, circondato da numerosi mezzi dei vigili del fuoco aeroportuali e della polizia.

Successivamente alcuni operatori sono saliti a bordo mentre i passeggeri erano ancora seduti ai loro posti, effettuando controlli approfonditi anche nelle cappelliere, circostanza che ha ulteriormente impressionato i ragazzi.

Studenti trasferiti in albergo in attesa di ripartire

Terminate le verifiche, gli studenti e i due docenti sono stati accompagnati in un hotel, dove hanno trascorso la notte in attesa di ricevere indicazioni sul nuovo volo per Napoli.

Le famiglie, rimaste in costante contatto telefonico con i propri figli, hanno seguito con apprensione l’evolversi della situazione, cercando informazioni sul rientro.

Che cosa significa il codice di emergenza 7700

Il codice 7700 rappresenta il segnale universale con cui un equipaggio comunica una situazione di emergenza ai controllori di volo.

Non indica una causa specifica, ma può essere utilizzato in presenza di:

  • un’avaria tecnica;
  • un’emergenza medica a bordo;
  • problemi di pressurizzazione;
  • altre situazioni che richiedono un atterraggio prioritario e l’intervento immediato dei servizi di emergenza aeroportuali.

Nel caso del volo BA530, né British Airways né le autorità aeroportuali hanno ancora diffuso una spiegazione ufficiale sull’inconveniente che ha portato al rientro dell’aereo a Heathrow.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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