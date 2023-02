Yana Malayko, trovato il corpo della 23enne a Castiglione delle Stiviere

Il corpo di Yana Malayko è stato trovato nel pomeriggio di mercoledì 1° febbraio in località Valle, all’altezza di via Albana, a pochi chilometri di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Per la morte della 23enne l’ex compagno, Dumitru Stratan, 33enne, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Yana Malayko, il corpo ritrovato in località Valle dove Dumitru Stratan era rimasto impantanato con l’auto

Le immagini delle telecamere di video sorveglianza (lo ritraggono mentre esce con un sacco della spazzatura) e le dichiarazioni della sorella e di un amico lo aveva incastrato. Durante gli interrogatori l’uomo non ha mai fornito indicazioni utili per il ritrovamento del corpo con le forze dell’ordine che avevano cristallizzate le loro ricerche nell’area di via Albania dove era stato aiutato da un residente a spingere l’auto rimasta impantanata.

Una love story nata su Tinder con Yana che era entrata subito in sintonia con la sorella del partner, Cristina, che l’aveva assunta nel bar di sua proprietà, l’Event Coffe in piazzale della Resistenza, a Castiglione.

Yana Malayko

Il 33enne moldavo indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere

La giovane ucraina si era inizialmente trasferita in Italia per seguire un ciclo di cure e viveva dalla nonna a Romano di Lombardia, nel bergamasco, prima di trasferirsi nell’appartamento di via Gnutti con Dumitru Stratan.

Quest’ultimo la sera dell’omicidio l’avrebbe convinta ad incontrarsi asserendo che il cagnolino, Bulka, stesse male. Secondo il nuovo partner della vittima Yana Malayko era già stata minacciata dall’ex pochi giorni del delitto.