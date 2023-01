Yana Malayko, minacciata e geolocalizzata prima del delitto: l’ultima chat con il nuovo partner

Aveva subito delle minacce dall’ex compagno prima dell’ultima tragica notte del 20 gennaio. A riferirlo il nuovo partner di Yana Malayko, la 23enne uccisa a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova tra le 2:30 e le 5 del mattino probabilmente con un coltello.

‘Il cagnolino sta male’, così Dumitru Stratan avrebbe convinto Yana ad incontrarlo

Del delitto è accusato il 34enne Dumitru Stratan che gli aveva chiesto di vederla asserendo che il loro cagnolino, Bulka stesse male e che voleva portarglielo per comprendere cosa stesse accadendo. La vittima le avrebbe detto che l’attendeva al quarto piano del condominio multietnico di piazzale della Resistenza ma da una prima ricostruzione il moldavo sarebbe arrivato in anticipo e con una copia delle chiavi avrebbe disattivato le telecamere per impedire che venisse filmato il delitto. Yana aveva notato qualcosa di strano ma si era comunque fidata dell’ex.

Il corpo della giovane di origini ucraine non è stato ancora rinvenuto. Si presume che sia stato seppellito in una zona di campagna nell’area di via Albania dove Dumitru Stratan si è impantanato con l’auto. L’uomo tra l’altro è stato ripreso mentre usciva dall’abitazione di Yana con un grosso sacco della spazzatura che trascinava a fatica. Non solo alla sorella ha detto di averla ammazzata: “Lei ha ucciso me” – facendo riferimento ad un suo tradimento “con uno della nostra compagnia”.

Il 34enne l’avrebbe minacciata l’8 gennaio, i timori nell’ultima chat con il nuovo fidanzato

Il nuovo partner di Yana Malayko ha riferito che già l’8 gennaio dopo una lite il 34enne avrebbe detto all’ex: “Ti uccido”. La ragazza gli aveva confidato di avere paura in quanto Dumitru Stratan la controllava con la geolocalizzazione del cellulare.

La ventitreenne avrebbe raccontato che, alterato dall’alcol, le avrebbe messo le mani addosso. Dalla chat con il fidanzato è emerso anche che la vittima si era resa conto che, entrando nell’appartamento della sorella (Cristina) dove si era trasferita, qualcosa non andava.