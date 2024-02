Yara Gambirasio, istanza legali di Bossetti sui reperti inammissibile: ‘Il potere vince sempre’

É stata giudicata inammissibile dalla Cassazione l’istanza con la quale i legali di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, chiedevano di poter analizzare i reperti dell’indagine che portò all’arresto, dieci anni fa, del muratore di Mapello e alle successive condanne.

La Cassazione ha giudicato inammissibile l’istanza per analizzare leggings e slip di Yara Gambirasio

I legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini avevano presentato un ricorso straordinario per poter mettere le mani – per la prima volta – sugli abiti della 13enne ginnasta di Brembate. Nel ricorso straordinario alla Suprema Corte chiedevano di poter effettuare loro analisi, tra l’altro, sui leggings e gli slip della ginnasta tredicenne di Brembate Sopra e sui quali venne isolato il Dna, prova regina, inizialmente identificato come ‘Ignoto 1’ e poi ricondotto proprio a Bossetti.

Vi erano poi altri abiti appartenenti alla ragazza che i difensori intendevano analizzare. La Cassazione ha deciso, invece, che ai legali del condannato non resta che vedere, e non toccare, gli elementi che hanno contribuito alla condanna all’ergastolo di Bossetti. La palla ora passa nuovamente a Bergamo che dovrà fissare una data per consentire alla difesa la visione dei reperti di Yara Gambirasio

Legale di Bossetti: ‘Quanto accaduto mi fa dubitare che la giustizia esista’

“Al netto della lettura delle motivazioni per esprimere un giudizio ponderato, la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile al punto di farmi dubitare che la giustizia esista. Il potere vince sempre” – ha detto Claudio Salvagni, uno degli avvocati di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dela tredicenne Yara Gambirasio – trovata uccisa il 26 febbraio del 2011 dopo essere scomparsa tre mesi prima – commentando la decisione della Cassazione di dichiarare inammissibile l’istanza della difesa di analizzare i reperti del processo.