Grande Fratello, Mirko e Perla a letto insieme nel tugurio: fan scatenati per un presunto bacio

Si sono confrontati a lungo sul loro rapporto ripartendo da quanto accaduto a Temptation Island fino a quanto accaduto nella casa del Grande Fratello. Mirko Brunetti è tornato nella casa più spiata degli italiani il giorno di San Valentino per comprendere se c’è ancora un futuro con Perla Vatiero.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero dormono insieme dopo un lungo confronto

Il 26enne non ha nascosto il fastidio per alcuni comportamenti dell’ex con alcuni inquilini della casa con la salernitana che ha prontamente ribattuto che si è trattato di situazioni legati ai giochi proposti dal Grande Fratello e che nel suo modo di porsi non c’è stato mai nulla di malizioso.

I due sono tornati anche su questioni del recente passato non risparmiando pungenti stoccate. In ogni caso il legame sembra sempre più solido al punto che Mirko e Perla hanno deciso di dormire insieme nel tugurio per la gioia dei ‘perletti’, la fandom della coppia.

Sotto le lenzuola sarebbe scattato un bacio

Dopo poco Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati abbracciati nel letto ed alcuni utenti hanno segnalato anche un possibile bacio sotto le coperte. Dettaglio sul quale non ci sono certezze al momento ma sul ritorno di fiamma ormai sembrano esserci pochi dubbi.

In precedenza un’affermazione del 26enne aveva scatenato interrogativi tra gli inquilini della casa. Mirko aveva infatti affermato che non baciava Perla da tre mesi. In molti hanno infatti pensato che tra i due fosse già accaduto qualcosa prima che Brunetti fosse eliminato dal reality.