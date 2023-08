Yevgheny Prigozhin nel jet Embraer che si è schiantato a Tver: i sospetti su Telegram e l’inchiesta

Un aereo privato Embraer Legacy con dieci persone a bordo si è schiantato nella regione di Tver. Secondo l’Agenzia federale russa dei trasporti è stata avviata un’indagine. È stato sottolineato dalle autorità che il cognome e il nome di Yevgheny Prigozhin, leader e fondatore del gruppo Wagner, figurano sulla lista dei passeggeri.

Yevgheny Prigozhin tra i dieci passeggieri dell’Embraer: recuperati 8 corpi

Il Ministero delle situazioni di emergenza russo ha riferito che le dieci persone a bordo, tra cui i tre membri dell’equipaggio., sono tutti morti. L’aereo stava volando da Mosca a San Pietroburgo. La caduta è avvenuta vicino al villaggio di Kuzhencino. Secondo l’agenzia Ria Novosti sarebbero otto per ora i corpi recuperati dopo lo schianto del jet Embraer Legacy nella regione russa di Tver.

Nel frattempo l’Agenzia federale per il trasporto aereo russo (Rosaviatsia) ha istituito una commissione speciale per indagare le circostanze e le cause dello schianto di uno dei jet di Evgheni Prigozhin. Quest’ultimo aveva utilizzato l’Embraer per volare in Bielorussia dopo la tentata ”marcia per la libertà” su Mosca di due mesi fa.

Con lo stesso aereo aveva raggiunto la Bielorussia dopo la ‘marcia per la libertà’ per Mosca

Secondo il canale Telegram ‘Zona Grigia‘, legato al gruppo di mercenari Wagner, l’aereo sarebbe stato abbattuto dalla contraerea russa. Da ‘cuoco di Putin‘ era diventato traditore della patria. Una lunga parabola quella del fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, che per mesi ha ‘martellato’ la leadership di Mosca, in particolare il ministro della Difesa Sergei Shoigu.