Zia incinta e nipotino perdono la vita a Nettuno nello schianto con auto contromano: ferita sorella in dolce attesa

Zia e nipotino hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Nettuno, vicino a Roma, verificatosi via Cervicione intorno alle 20:30 di mercoledì 4 settembre. Le vittime sono la 39enne Sabrina Spallotta, in dolce attesa, e Santiago Bernardi, 5 anni. Grave la mamma del piccolo, Simona Spallotta, incinta come la sorella gemella.

Incidente mortale a Nettuno: Sabrina Spallotta era in attesa del primo figlio, deceduto anche il nipotino Santiago

A quanto ricostruito dai carabinieri, al volante della macchina c’era la mamma del bambino con accanto la sorella e il bambino sul sedile posteriore. Al vaglio la dinamica. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la Kia guidata dalla madre di Santiago a un incrocio sia stata travolta da una Mini Cooper guidata da un 45enne che percorreva contromano via della Pineta.

Il conducente, ferito, è stato portato in ospedale come anche la mamma del bambino deceduto. La 39enne, incinta al settimo mese, trasportata all’ospedale San Camillo di Roma dopo l’incidente stradale avvenuto a Nettuno, si trova in “osservazione ed è stabile”.

Grazie all’intervento dei sanitari della struttura, “ è stato evitato il cesareo d’urgenza” inizialmente previsto grazie a un “attento monitoraggio da parte degli specialisti”. La donna è “in buone condizioni fisiche” ed è seguita dagli psicologi dell’ospedale e dai familiari.

Ferita la sorella gemella e madre del piccolo di 5 anni: era al settimo mese di gravidanza, il 45enne guidava contromano

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo, per omicidio stradale, in relazione all’incidente mortale avvenuto in via Cervicone, a Nettuno. Il 45enne al volante della Mini Cooper è stato sottoposto ai test di alcol e droga. L’uomo guidava contromano da via della Pineta.

Le sorelle gemelle erano inseparabili e condividevano anche la gioia di aspettare entrambe un figlio, il primo per Sabrina Spallotta. Simona è la compagna del Consigliere Nazionale presso Unionturismo e vice presidente della Pro Loco Forte Sangallo, nonché Proprietario del Kinsale Irish Pub, locale molto noto a Nettuno.