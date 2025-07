Sonia Grey

Sonia Grey oggi: dalla televisione a una villa a Dubai

Sonia Grey, volto amatissimo della tv anni ’90 e 2000, ha completamente cambiato vita. Dopo aver lavorato con programmi come Striscia la Notizia, Uno Mattina e Drive In, la conduttrice – il cui vero nome è Maria Michela Mari – si è reinventata online, trasformando la propria immagine in un business molto redditizio.

Oggi vive tra Bolzano e Dubai, insieme al marito medico, e gestisce una vera azienda legata al mondo dell’erotismo soft, dove pubblica contenuti sexy ma non pornografici.

“Il lavoro in tv non dava più emozioni. Ho cambiato tutto”

“La televisione era diventata una routine, come un lavoro da ufficio. Poca adrenalina, compensi in calo. Ho deciso di cambiare”, racconta Sonia Grey in un’intervista a Libero. Dopo oltre 5000 ore di diretta tv, la svolta è arrivata nel 2013. Da allora ha studiato a fondo il mondo dei social e ha aperto profili su OnlyFans, Patreon, Telegram, Instagram, Facebook e TikTok.

OnlyFans, video sexy ed educativi (insieme al figlio e alla sua fidanzata)

Il nuovo business è sorprendentemente ben strutturato. “Pubblico fotografie in pose ammiccanti e video dove interpreto una sexy dottoressa o professoressa che parla di sesso in modo scientifico”, spiega Grey. I contenuti non includono nudo integrale, ma fanno leva su immaginario, feticismi e dinamiche psicologiche.

Il risultato? “Guadagno decine di migliaia di euro al mese”, rivela. E non è sola: con lei lavorano sette persone, tra cui il figlio Marco e la sua fidanzata Giulia.

“Alcuni mi chiedono di insultarli. Altri cercano conforto”

La ex conduttrice racconta anche episodi particolari: “Alcuni uomini con il pene piccolo mi pagano per farsi insultare. Altri invece vogliono solo confidarsi, mi scrivono per parlare di amore, sesso, solitudine. È quasi una forma di supporto psicologico”.

Una donna dai mille volti: studi, spiritualità e… Berlusconi

Sonia non è solo una content creator. È laureata in Scienze della comunicazione, informazione e marketing, ha un master in programmazione neuro-linguistica, studia ermeneutica, la Bibbia e le foglie di palma. “Ognuno di noi ha un lato nascosto”, dice.

E quel lato ha toccato anche Silvio Berlusconi. “Lo conobbi a una presentazione Mediaset. Mi disse: “Cribbio, peccato che io abbia già una moglie, perché una come lei è da sposare subito”, ricorda. E aggiunge: “Abbiamo avuto una storia, siamo stati insieme per un periodo, ma mai ufficialmente. Quando gli dissi che avevo conosciuto il mio futuro marito, si fece da parte con rispetto”.

Un ritorno in tv? “Solo se posso divertirmi”

Nonostante il successo online, Sonia non esclude del tutto un ritorno in video: “Solo se potessi continuare a viaggiare e divertirmi. La tv è stata importante, ma ora ho trovato una mia dimensione”.