Andrea D’Onofrio posa per il calendario WildBoys 2025: Cantù diventa ‘selvaggia’

L’edizione 2025 di WildBoys, il sexy calendario maschile, il secondo più venduto d’Italia, uscirà i primi di dicembre al costo di 13 euro su tutte le piattaforme online o su ordinazione in tutte le librerie.

Il calendario WildBoys 2025 uscirà a dicembre e sarà disponibile anche al Salone del Libro di Roma

Produzione e distribuzione a cura dalla casa editrice torinese Pathos Edizioni, WildBoys sarà disponibile anche al Salone del Libro di Roma, Più Libri Più Liberi dal 4 all’8 dicembre. La presentazione ufficiale del calendario avverrà sabato 14 dicembre presso il Sestino Beach di Desenzano del Garda. Gli scatti sono stati ambientati e realizzati nel vicentino, in particolare a Caltrano, e i ragazzi sono stati immortalati dal fotografo toscano Loris Gonfiotti. Il make-up è stato curato da Antonella Cozza e l’hair style da Raffaela Gallina.

E dei 13 sensuali modelli, uno, Andrea D’Onofrio, viene proprio da Como. Nato a Cantù 21 anni fa, dove vive e studia, è del segno del Cancro e pratica kickboxing e trekking. Di carattere solare ma anche permaloso, ama viaggiare e per lui il rispetto, l’amicizia e la fedeltà sono valori imprescindibili. WildBoys nasce nell’estate del 2020 da Mattia Pagliarulo, press agent vicentino e penna di noti magazine nazionali (Novella 2000, Novella Cucina, Vip, Eva 3000).

Andrea D’Onofrio

Andrea D’Onofrio, il modello di Cantù con la passione della kickboxing

La prima edizione vede la luce nel 2021 e viene accostato al brand di abbigliamento Lily’s che, nel periodo natalizio, a ogni capo acquistato dava in omaggio una copia del calendario. La seconda edizione esce nel 2023 con distribuzione Pathos Editore, tutt’ora in vigore. Nel 2024 viene realizzato in paginata unica e omaggiato in abbinata al calendario Malemodels Original 2024. Nel 2025 viene nuovamente riproposto con formato multi-pagine.