È possibile innamorarsi del figlio della famiglia per cui lavori? La storia virale della tata Hannah Allen in Spagna

Hannah Allen

Si era trasferita in Spagna per lavorare come tata. Mai avrebbe pensato che quell’esperienza si sarebbe trasformata in una storia d’amore capace di conquistare milioni di utenti sui social. Hannah Allen, giovane britannica e content creator, ha raccontato la sua relazione con Joe, figlio della famiglia per cui lavorava, in una serie di video che hanno fatto il giro del web.

Da babysitter a protagonista di una love story virale su TikTok

Tutto è iniziato quando Hannah, alla ricerca di un cambiamento di vita, ha deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in Spagna. Ha trovato lavoro come tata a Maiorca, in una villa vista mare. Dopo alcuni mesi di routine tra giochi, compiti e vita familiare, qualcosa è cambiato: si è innamorata.

«Sembri più felice», le hanno scritto alcuni follower sotto un video in cui la si vede abbracciata a un ragazzo sul retro di una moto d’acqua. La risposta? «Grazie, mi sono trasferita in Spagna, ho iniziato a fare la tata e mi sono innamorata del figlio di famiglia».

Come è nata la loro relazione?

Secondo quanto raccontato dalla stessa Hannah in un video “get ready with me” su TikTok, il rapporto con Joe si è evoluto lentamente. Dopo un anno di lavoro presso la famiglia, Joe si è trasferito nella casa dei genitori. Da quel momento, le occasioni per conoscersi meglio sono aumentate: lunghe chiacchierate serali, uscite al cinema, risate e complicità.

«Abbiamo iniziato a uscire insieme anche al di fuori dell’orario di lavoro. Una sera gli ho fatto vedere per la terza volta il film di Taylor Swift. Doveva essere un indizio», ha raccontato Hannah, divertita. E alla fine, la passione ha preso il sopravvento: i due sono diventati una coppia.

L’amore e la paura di essere scoperti

Hannah non ha mai nascosto la difficoltà emotiva di trovarsi in una relazione “proibita”. «Avevo paura che se qualcuno lo avesse scoperto avrei perso il lavoro», ha spiegato in un altro video, diventato virale con oltre 5,4 milioni di visualizzazioni. La pressione era tanta, soprattutto perché il rapporto si stava costruendo in un contesto professionale molto delicato.

Ma alla fine l’amore ha prevalso. Hannah ha deciso di condividere tutto con la sua community, senza filtri. E il pubblico le ha dato ragione: i suoi video hanno collezionato centinaia di migliaia di like e commenti, tra ironia, sostegno e curiosità.

La reazione del pubblico e il potere delle storie vere

Uno dei post più amati è intitolato “La vita in un martedì qualunque”. Mostra Hannah che si gode la piscina sotto il sole di Maiorca, circondata da gonfiabili, con la didascalia: «Non era nella descrizione del lavoro». Un chiaro segno di come la sua routine quotidiana sia ormai diventata una favola moderna, raccontata giorno per giorno a oltre 50.000 follower.

I commenti non si sono fatti attendere. Qualcuno ha scherzato: «Questo è meglio della storia del padre che si innamora della tata». Altri hanno chiesto dettagli più intimi della relazione. E qualcuno ha persino preteso «il formato preghiera» della confessione romantica.

Una storia d’amore moderna (e perfettamente social)

Quella di Hannah Allen è una storia che, al di là del romanticismo, apre una finestra sulle dinamiche nuove dell’amore nel mondo del lavoro domestico. La sua vicenda parla di limiti, ruoli, emozioni e social network, e di come tutto possa cambiare quando i confini si sfumano e i sentimenti prendono il sopravvento.

La sua relazione con Joe, oggi stabile e pubblica, continua a evolversi sotto gli occhi del suo pubblico. E, nel frattempo, Hannah continua a condividere piccoli frammenti della sua vita tra video tutorial, storie quotidiane e confessioni sentimentali, dimostrando che l’amore può nascere nei contesti più impensabili – anche mentre si fa la tata.