Buona estate, immagini da condividere su social e WhatsApp oggi 21 giugno

È arrivato il momento di accendere l’energia, respirare a pieni polmoni e lasciarsi scaldare dal sole: oggi, 21 giugno, inizia ufficialmente l’estate con il solstizio che porta la giornata più lunga dell’anno. Con il suo carico di luce, promesse e libertà, l’estate segna un nuovo inizio per molti: vacanze, nuovi progetti e la bellezza delle cose semplici, come un tramonto al mare o un gelato in compagnia.

Alle 4:41del 21 giugno inizierà la bella stagione sotto il profilo astronomico mentre l’estate meteorologica è scattata il 1° giugno.

Significato del solstizio d’estate

Il termine deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di ‘sole stazionario’ ma sotto l’aspetto puramente astronomico il solstizio è il giorno in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima lungo l’eclittica, un fenomeno che all’atto pratico si traduce nella giornata più lunga dell’anno, ossia con il maggior numero di ore di luce nell’arco delle 24 ore.

Mentre il mondo si colora di oro e cielo limpido, è tempo di festeggiare questo cambio di stagione con parole che esprimano gioia, rinascita e speranza. Ecco 15 frasi per dare il benvenuto all’estate 2025, ideali per i social, i blog o anche solo per ispirare la giornata.

15 frasi per dire “Benvenuta estate 2025!”

Benvenuta estate! Che i tuoi raggi illuminino nuovi inizi e sogni mai spenti. 21 giugno: il sole oggi vince la notte. E noi vinciamo il grigiore. L’estate 2025 è arrivata: portaci luce, amore e leggerezza. Con il solstizio inizia la stagione delle possibilità. Buona estate a tutti! È il tempo delle giornate lunghe, dei tramonti infiniti e dei cuori leggeri. Oggi il sole segna il nuovo inizio: bentornata, estate. 21 giugno: il giorno più luminoso dell’anno ci invita a splendere. L’estate 2025 è qui: lasciamoci alle spalle il freddo e accendiamo la vita. Sorridi, è estate! Il cielo non ha più limiti. Benvenuta estate: ogni tuo raggio è una promessa di felicità. Lascia che l’estate ti abbracci. E tu abbraccia ogni attimo. La bellezza della vita? Inizia sempre con un raggio di sole. Con l’estate 2025 riscriviamo la nostra storia: capitolo 1, luce. Il sole è il nostro alleato. Da oggi, viviamo a colori. C’è qualcosa nell’aria oggi: è l’estate che inizia, e tutto può succedere.

Solstizio d’estate, immagini da condividere per dare il benvenuto alla ‘bella stagione’

Da rilevare che il fenomeno oscilla tra il 20 giugno ed il 21 giugno. Le variazioni dipendono dalla differenza che c’è tra il nostro calendario (gregoriano), che dura 365 giorni, e il tempo impiegato realmente dalla Terra per completare il proprio giro intorno al Sole (365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 6 secondi). Di seguito alcune immagini per dare il benvenuto all’estate e da inoltrare agli amici via social per augurare buona estate o buon inizio d’estate.