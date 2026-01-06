Buona Befana, immagini simpatiche e gif da condividere su WhatsApp e social

Secondo la tradizione la notte tra il il 5 e il 6 gennaio l’Epifania donerà dolci e regali a grandi a piccini. La leggenda della vecchina sulla scopa è collegata all’arrivo dei magi che portano in dono a Gesù bambino oro, incenso e mirra.

Auguri Befana, immagini divertenti da condividere sui social

Tra leggenda e culto tra il 5 gennaio e il 6 gennaio, in tanti proveranno a sorprendere parenti ed amici con immagini simpatiche per augurare Buona Befana da inoltrare via WhatsApp e Messenger o condividere su Facebook.

Un dolce ma anche simpatico pensiero che sarà rivolto soprattutto a mamme, fidanzate, mogli, amiche, colleghe di lavoro e compagne di classe.

Tra dolci, carbone e audaci regali

Viva la Befana con le scarpe… tutte rotte

Una Befana al bacio

Epifania 2021, auguri con effetti speciali

Istruzioni per il volo

Befana 2021 all’insegna della sensualità

Consigli per la notte della Befana

Offerte di lavoro per la notte dell’Epifania

Le massime di Mafalda sull’Epifania

La magia della notte della Befana