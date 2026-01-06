Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Curiosità

Buona Befana, immagini simpatiche e gif da condividere su WhatsApp e social

DiMario De Santi

Pubblicato: 6 Gen, 2026 - ore: 01:09 #auguri Befana 2020, #auguri Befana 2020 immagini e gif, #auguri Befana 2021, #auguri Befana 2021 immagini, #Buona Befana 2020, #buona Befana 2021, #Buona Befana immagini simpatiche, #Buona Befana WhatsApp, #Epifania 2020, #gif Befana 2021, #immagini buona Befana 2022, #immagini e gif Befana 2020

Secondo la tradizione la notte tra il il 5 e il 6 gennaio l’Epifania donerà dolci e regali a grandi a piccini. La leggenda della vecchina sulla scopa è collegata all’arrivo dei magi che portano in dono a Gesù bambino oro, incenso e mirra.

Auguri Befana, immagini divertenti da condividere sui social

Tra leggenda e culto tra il 5 gennaio e il 6 gennaio, in tanti proveranno a sorprendere parenti ed amici con immagini simpatiche per augurare Buona Befana da inoltrare via WhatsApp e Messenger o condividere su Facebook.

Un dolce ma anche simpatico pensiero che sarà rivolto soprattutto a mamme, fidanzate, mogli, amiche, colleghe di lavoro e compagne di classe.

Tra dolci, carbone e audaci regali

Viva la Befana con le scarpe… tutte rotte

Una Befana al bacio

Epifania 2021, auguri con effetti speciali

Istruzioni per il volo

Befana 2021 all’insegna della sensualità

Consigli per la notte della Befana

Offerte di lavoro per la notte dell’Epifania

Le massime di Mafalda sull’Epifania

La magia della notte della Befana

Di Mario De Santi

Articoli correlati

Curiosità

Buona Befana: 10 frasi simpatiche di auguri e gif da inoltrare su WhatsApp e condividere sui social

Gen 5, 2026 Mario De Santi
Curiosità

Le inquietanti profezie di Nikki per il 2026: terremoti, attentati e disastri in Italia secondo la sensitiva

Dic 31, 2025 Redazione
Curiosità

Immagini buona vigilia di Capodanno da condividere sui social

Dic 30, 2025 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Curiosità

Buona Befana, immagini simpatiche e gif da condividere su WhatsApp e social

Attualità

Crans-Montana, troupe Rai aggredita mentre racconta la strage di Capodanno: insulti, minacce e spintoni all’inviato

Tempo Libero

Immagini Buona Befana divertenti

Gossip e TV

Emma dice no a Stefano De Martino: salta la reunion ad Affari Tuoi nello speciale Lotteria Italia

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.