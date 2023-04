Evelyn Miller, la star social nata con l’Utero Didelfo: ‘Ho due vagine, una la utilizzo per il lavoro’

“Una la uso per la vita privata, l’altra per il lavoro”. Evelyn Miller, 31enne australiana, ha raccontato la sua particolarità fisica e della svolta che ha dato alla sua vita da quando le è stato riferito nel 2011 di avere l’Utero Didelfo dopo aver effettuato un esame Women and Children’s Hospital di Adelaide. Un caso su 2.000 secondo lo Scientific American.

Evelyn Miller

La 31enne australiana ha scoperto di avere l’Utero Didelfo nel 2011: dall’imbarazzo alla svolta su Only

Una condizione che le ha creato imbarazzi e insicurezze nel rapporto con i coetanei. Lentamente ha iniziato ad accettare la sua condizione con l’attuale marito che l’ha aiutata fino a farle vivere in maniera disinibita trasformando quella situazione che le creava disagio in un’opportunità lavorativa che, però, non tutti hanno apprezzato. Nel 2018 la svolta con la decisione di attivare un account OnlyFans. “Sono sempre stata curiosa del lavoro nel mondo per adulti e talvolta ho coinvolto anche altri uomini”.

Ora la creatrice di contenuti creatore guadagna la cifra di 12000 dollari a settimana tramite il sito in abbonamento e i video pubblicati su una nota piattaforma per adulti. “Le persone sono davvero curiose. Amano il fatto che io abbia due vagine. Potrebbe sembrare brutto dirlo, ma può sembrare incredibilmente convalidante”.

Evelyn Miller: ‘Una è per mio marito, sono diventata madre di due figli’

Miller ha affermato che OnlyFans le ha anche fornito una piattaforma “per aumentare la consapevolezza” sull’Utero Didelfo. Evelyn Miller ha chiarito che si può diventare genitori ed avere una stupenda vita di coppia. La 31enne australiana è madre di Andrew, 20 mesi, e Georgia, 8 mesi. Quando ero incinta di uno, dovevamo ancora usare i preservativi se volevamo avere rapporti nell’altra vagina.” – ha aggiunto.

“Ci sono state complicazioni dopo il parto perché i miei due figli sono nati molto piccoli ed hanno dovuto trascorrere mesi in terapia intensiva. Ora sono entrambi felici e in salute”.