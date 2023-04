GF Vip, Dana Saber su Twitter: ‘Ho puntato tutto il cachet su Nikita’, quanto ha vinto

La fortuna aiuta gli audaci. Dana Saber ha condiviso un video prima della finalissima del GF Vip che è diventato virale nel giro di pochi minuti. Nel filmato la modella si è mostrata in un centro scommesse con un bel gruzzoletto di banconote da 50 euro.

Dana Saber punta l’intero cachet del GF Vip e pubblica il video del momento della scommessa

Dopo averli contanti e perfezionato la puntata l’ex vippona ha rivelato di aver fatto all-in su Nikita Pelizon. “Nikita facciamo tutti il tifo per te, speriamo che tu vinca. Io scommesso tutti i miei soldi di GF su di te”. – ha affermato l’italo marocchina che ha deciso di giocarsi l’intero cachet percepito dalla breve partecipazione al reality di Canale 5. Stando alle indiscrezioni Dana Saber ha incassato duemila euro a puntata con la su avventura che è iniziata il 19 dicembre ed è finita il 16 gennaio (5 puntate).

La modella dovrebbe aver incassato la metà del montepremi vinto da Nikita Pelizon

Considerando che Nikita era quotata in media intorno a 2.30 dai bookmakers l’italo marocchina dovrebbe aver vinto intorno a 25.000 euro, la metà del montepremi incassato dalla vincitrice (50.000 euro). Un bel colpo per Dana Saber anche se sul web non manca che si è mostrato scettico rispetto al video pubblicato dalla 29enne che, pur non essendo stata squalificata, non era presente alla finalissima del GF Vip.