Osimhen calciomercato, i top club si arrendono: costa troppo

Victor Osimhen sta alimentando le pagine di calciomercato dei tabloid di mezzo mondo, inglesi in particolare. Il calciatore nigeriano, autore di una stagione memorabile, che ha contribuito in maniera significativa alla vittoria del terzo scudetto dei partenopei, non stupisce che sia appetito dai maggiori club europei.

Al momento, nonostante le sirene di calciomercato, come ribadito a più riprese da De Laurentiis, anche nella prossima stagione l’attaccante nigeriano giocherà in azzurro e proverà a dare nuovo lustro alla bacheca dei partenopei con qualche trofeo d’eccezione. In realtà qualcosa potrebbe muoversi se Mbappè dovesse lasciare il Psg per andare al Real.

De Laurentiis potrebbe valutare la cessione di Osimhen solo per una cifra che si avvicina ai 200mila euro

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Psg che ha individuato nel nigeriano il sostituto ideale del francese sarebbe pronto a farsi avanti con un’offerta ragguardevole di circa 120 milioni di euro. Eppure neanche questa cifra basterebbe a far capitolare De Laurentiis. Sempre stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche il Bayern Monaco rientra tra i top club europei interessati all’acquisto dell’attaccante del Napoli. Tuttavia De Laurentiis sarebbe disposto a trattare solo per cifre che si approssimano ai 200 milioni di euro. I bavaresi, considerando la cifra esorbitante, si sarebbero ritirati in buon ordine.

Discorso analogo anche per quanto riguarda i top club inglesi. Il Manchester United e il Chelsea seguono Osimhen con interesse, ma il prezzo richiesto dal club partenopeo per la cessione del nigeriano è considerato fuori portata. La somma di questi indizi, salvo rocambolesche sorprese, lascia ritenere quindi che anche nella prossima stagione Victor Osimhen giocherà nel Napoli.

Marco Troisi