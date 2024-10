Adriana Volpe assente da Bella Ma’ dopo l’ospitata a Verissimo: il rumors su Diaco

Un’assenza che non è passata inosservata a Bella Ma’, programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Nel corso della puntata di lunedì 28 ottobre sarebbe dovuta andare in scena la sfida di ballo tra le guest star Antonella Elia e Adriana Volpe. Quest’ultima però non era in trasmissione.

Salto la ‘sfida’ tra Adriana Volpe e Antonella Elia a Bella Ma’: Pierluigi Diaco non avrebbe gradito l’ospitata a Verissimo

Secondo quanto riferito dal sito Davide Maggio il motivo dell’assenza sarebbe legato alla partecipazione di Adriana Volpe a Verissimo. Pierluigi Diaco non avrebbe gradito la decisione di uno dei volti dei suoi programmi di raccontare la sua svolta sentimentale con Dario Costantini e soprattutto l’incontro pacificatore con Giancarlo Magalli dopo 7 anni di querelle giudiziarie.

Probabilmente il conduttore, ma forse anche la Rai, si aspettavano che lieto fine arrivasse durante un programma della televisione pubblica visto che il rapporto si era incrinato per quanto accaduto durante un programma di Rai 2, I fatti vostri, e non nello studio di Silvia Toffanin.

La svolta sentimentale e la pace con Magalli da Silvia Toffanin

Dall’altra parte Adriana Volpe aveva raccontato che l’azienda dopo l’accaduto decise di allontanarla dalla trasmissione mentre Magalli fu lasciato alla conduzione. “Mi arrivò anche una lettera di richiamo perché avevo portato a galla il fatto che secondo loro sarebbe dovuto rimanere nascosto e gestito privatamente”. Di fatto Antonella Elia si è esibita come previsto a Bella Ma’ ma a sfidarla non ha trovato Adriana Volpe.