Adriana Volpe fa pace con Magalli, ma una frase non la convince

“Magalli-Volpe“, un caso mediatico e giudiziario durato sette anni. Dopo due processi e tre sentenze, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sono stati, per la prima volta ospiti insieme, nella puntata di domenica 27 ottobre di Verissimo, in onda su Canale 5. Il clima si è riscaldato quando il conduttore ha detto…. “Devo dire che se lei fosse stata uomo, tutto questo non sarebbe successo”.

Magalli: Se fossi stata un uomo non sarebbe successo’

Immediata la replica di Adriana Volpe. “Comunque se dici certe cose, mi fai capire che ancora non hai inteso bene come mi sono sentita. A me dispiace perché tutto questo avrebbe avuto un senso se tu avessi capito che mi hai ferita ma mi sembra che tu ci debba ancora lavorare”.

Magalli ha ammesso di essere stato poco opportuno e di aver sbagliato nell’affermare certe cose. “Chiedo scusa, mi dispiace. Di cose sbagliate ne sono successe tante, quasi tutte per colpa mia. Lo ammetto. Non parlo con le bestie è stata una frase infelice, non era quello che volevo dire” -ha detto Magalli in merito alla querelle iniziata quando conducevano I fatti vostri su Rai 2.

Adriana Volpe: ‘Se dici così vuol dire che non hai capito’

“Ne è valsa la pena. Nessuno può essere umiliato sul posto di lavoro” – è stata la replica di Adriana Volpe. Un futuro in tv ancora insieme? “Mia figlia ha scritto un format televisivo per noi due” – ha rivelato Magalli. “Sarei pronta, ma mi toglierei qualche sassolino dalle scarpe”.