Alain Delon, Hiromi Rollin contro i figli: ‘Non mi è stato permesso di dirgli addio, disumano’

“Non mi hanno permesso di rivederlo“. Hiromi Rollin, compagna degli ultimi anni di Alain Delon, ha concesso una polemica intervista a Le Figaro in cui si è dichiarata “devastata” di non aver potuto rivedere l’attore morto domenica 18 agosto a 88 anni.

Hiromi Rollin a Le Figaro: ‘Sono stata separata da Alain ingiustamente, brutalmente e violentemente’

“Ci siamo amati per più di 30 anni. Ho vissuto con lui per 17 anni e sono stata separata da

Alain ingiustamente, brutalmente e violentemente” – ha riferito la dama di compagnia giapponese, in riferimento alle accuse di maltrattamento portate in tribunale dai tre figli dell attore nel luglio 2023, e archiviato il 4 gennaio scorso. Rollin è stata prima assistente alla regia e poi compagna di vita di

Delon . Ma a luglio 2023 i figli – Anthony, Anouchka e Alain –Fabien – hanno ripreso possesso della proprietà di famiglia e l’hanno cacciata, accusandola di molestie e maltrattamenti nei confronti del padre.

“Non mi è stato nemmeno permesso di dirgli addio, è disumano” – ha detto Rollin, assicurando che, nonostante la sua espulsione dalla proprietà, lei e Alain Delon continuavano a sentirsi telefonicamente negli ultimi mesi: “Voleva vedermi. Mi ha lasciato anche un messaggio il 24 marzo Diceva di sentirsi troppo solo e mi chiedeva di andare a trovarlo”. Sebbene scagionata dalla giustizia, Hiromi Rollin continua a proclamare la sua innocenza ed a sottolineare la responsabilità dei figli di Delon nel peggioramento della salute dell’attore dopo la sua partenza dalla proprietà.

‘Ci sentivamo telefonicamente, mi ha lasciato un messaggio in cui mi chiedeva di andare a trovarlo’

“Il suo stato di salute è peggiorato bruscamente dopo la mia espulsione da Douchy” – sostiene, e punta implicitamente al fatto che i figli avrebbero deciso di interrompere un trattamento medico che, secondo lei, funzionava bene. ” Alain era felice con me e in buona forma il 5 luglio 2023. Sono indignata e dispiaciuta che il suo trattamento sia stato interrotto un anno fa”.

Funerali. Alain Delon sarà sepolto a metà settimana a Douchy (Loiret), dove ha vissuto per quasi mezzo secolo nel più stretto riserbo, secondo la volontà dell’attore. Lo ha riferito Bfmtv. Il funerale avrà luogo nella cappella che lui aveva pensato per questo scopo, insieme ai suoi 35 cani.

Funerali in forma privata, Alain Delon sarà sepolto a Douchy

Prima di morire aveva deciso: non voleva un tributo nazionale ed era contrario a qualsiasi cerimonia di questo tipo. Secondo le informazioni dell’emittente francese, sarebbe però allo studio, in un secondo momento, una cerimonia solenne, alla presenza dei colleghi, che permetterebbe al pubblico (al quale ha detto di dover tutto) di rendergli un ultimo omaggio.