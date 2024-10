Alda D’Eusanio ‘trita’ Alfonso Signorini a La volta buona: ‘Cacciata dal GF Vip in pantofole e pigiama’

Ha triturato la foto di Alfonso Signorini a testa in giù a distanza di tre anni dalla squalifica dal GF Vip per un presunto gossip su Laura Pausini. Alda D’Eusanio è tornata a parlare di quell’episodio nel corso della puntata dell’8 ottobre de La Volta Buona.

Alda D’Eusanio ha triturato la foto di Signorini a testa in giù: ‘Un po’ di sangue agli occhi gli fa bene’

Al momento del Tritavolte non h avuto dubbi su chi salvare tra il conduttore del Grande Fratello e Antonio Ricci. “Chi l’ha detto che non posso tritarlo a testa in giù. Un po’ di sangue agli occhi gli fa bene” – ha affermato sarcasticamente Alda D’Eusanio con Caterina Balivo che non approvava il gesto. “Non si fa così”. L’opinionista ha spiegato di essere stata cacciata in malo modo e che ha vissuto quel momento con grande mortificazione. “Sono entrata nella casa a gioco già in corso. Sono riusciti a convincermi e sono entrata con grande curiosità. Mi dimenticavo però che c’erano le telecamere ed ho raccontato questa chiacchiera che gira nei nostri ambienti senza verificare questa cosa”.

‘Ho vissuto la squalifica con grande mortificazione, mi hanno mandato a casa senza spiegare e non mi hanno invitato mai più’

Da qui la decisione del Grande Fratello di squalificare Alda D’Eusanio dal reality show. “Mi hanno cacciata dalla Casa in pigiama e pantofole, mi hanno messa in una macchina e mi hanno rimandata a casa senza neanche darmi la possibilità di rientrare, scusarmi e spiegare, dando ordine a chi era nella Casa di non nominarmi mai più. E la stessa cosa è stata ordinata a Mediaset” – ha aggiunto sottolineando che non è stata mai più invitata nei programmi del Biscione. “Ho detto una chiacchiera che non dovevo dire, però niente di così grave. Non ho bestemmiato. Sono stata cacciata in pantofole e pigiama. Qualcosa di veramente ingiurioso”.