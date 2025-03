Anticipazioni Uomini e Donne 24 marzo, cavaliere torna nel parterre over e scatta subito segnalazione

Vincenzo La Scala è tornato a Uomini e Donne dopo la relazione con Ilaria

La registrazione di Uomini e Donne di lunedì 24 marzo è stata caratterizzata da un ritorno che ha già fatto rumore con una segnalazione destinata a far discutere.

Vincenzo La Scala torna a Uomini e Donne per Agnese, la segnalazione di Ilaria

Come riferito da Lorenzo Pugnaloni ha fatto il suo ritorno in studio Vincenzo La Scala, cavaliere noto per la precedente frequentazione con Ilaria Volta, terminata tra tira e molla. Questa volta, però, Vincenzo è tornato per corteggiare Agnese De Pasquale, che ha accolto con interesse il suo ritorno asserendo che le aveva scritto su Instagram e le aveva anticipato che sarebbe tornato nel parterre.

Tuttavia, a sorprendere tutti sono state le dichiarazioni di Ilaria Volta, che ha rivelato di aver ricevuto messaggi recenti da Vincenzo, desideroso di riprendere la relazione con lei. Questo dettaglio farà vacillare la fiducia di Agnese?

Damiano Foti lascia lo studio dopo le accuse di Morena e Gloria

Nel frattempo, Damiano Foti ha lasciato Uomini e Donne dopo un acceso confronto con Tina Cipollari e Gianni Sperti, sostenuti dalle accuse di Morena Farfante e Gloria Nicoletti, convinte che Damiano abbia mentito sulla sua vita sociale. L’uscita del cavaliere è stata accompagnata da dubbi e sospetti sul suo comportamento.