Spirale luminosa nei cieli del Nord Italia: mistero svelato, ma lo stupore resta

La spirale luminosa avvistata nei cieli del Nord Italia

Nella serata di lunedì 24 marzo, una straordinaria spirale luminosa ha solcato i cieli del Nord Italia, catturando l’attenzione e la meraviglia di migliaia di persone. Il fenomeno, visibile in diverse regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha scatenato un’ondata di segnalazioni sui social network, con immagini e video che hanno rapidamente fatto il giro del web.

Fenomeno atmosferico o visita extraterrestre?

La spettacolare spirale, simile a una galassia o un portale dimensionale, ha suscitato le ipotesi più disparate: dagli avvistamenti UFO uno scenario da fantascienza degni di serie come X-Files . Tuttavia, dietro l’effetto quasi surreale si nasconde una spiegazione più razionale e legata all’attività umana.

Questa sera è stata avvistata una #spirale luminosa nei cieli del #NordItalia e in #Francia, #Inghilterra e #Polonia. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi della scia lasciata dal lancio di un razzo o di un satellite. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali.#Tg1 pic.twitter.com/Ng6wg2gX5t — Tg1 (@Tg1Rai) March 24, 2025

La spiegazione scientifica: SpaceX e il razzo Falcon 9

Il fenomeno, infatti, è riconducibile al lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX , la compagnia aerospaziale fondata da Elon Musk . La spirale luminosa sarebbe stata causata dall’emissione di carburante dal secondo stadio del razzo. In determinate condizioni atmosferiche ea specifiche altitudini, il carburante rilasciato si congela e riflette la luce solare, creando così la caratteristica forma a spirale.

Questo tipo di fenomeno, noto come “spirale spaziale“ o “spirale anomalia” , non è del tutto inedito e si è già manifestato in diverse parti del mondo in occasione di lanci spaziali. Tra i casi più celebri si ricorda l’avvistamento in Norvegia nel 2009, causato dal fallimento di un missile balistico russo.

Un evento raro nei cieli italiani

Sebbene eventi di questo tipo siano già stati documentati a livello internazionale, la comparsa di una spirale spaziale nei cieli italiani è stata un’occasione rara e spettacolare. Dal Lago di Garda alla Valpolicella , dalla Val Giudicarie al padovano, gli osservatori hanno immortalato la spirale blu con foto e video, contribuendo a diffondere rapidamente l’evento sui social.

Intanto in cielo ecco la spirale luminosa causata dall’emissione di carburante proveniente dal motore del secondo stadio di un razzo Falcon 9. Una volta rilasciato nello spazio, a determinate altitudini e condizioni atmosferiche, il carburante si congela e, intercettando la luce pic.twitter.com/iaSt853BCU — Giorgio Sabato Ferrari (@FerrariSabato) March 24, 2025

Nessun mistero, solo scienza

Nonostante il suggerimento iniziale, gli esperti hanno confermato che non si trattava di un fenomeno naturale o extraterrestre, ma di un evento prevedibile in relazione ai lanci spaziali programmati. Consultando le fonti astronomiche relative al mese di marzo 2025, non risultavano infatti fenomeni celesti significativi come eclissi o congiunzioni planetarie che riuscivano a giustificare l’evento.

Lancio del satellite Globalstar FM15

Il razzo Falcon 9 , partito dalla Cape Canaveral Space Force Station , aveva come obiettivo il posizionamento in orbita del satellite Globalstar FM15 , destinato alla trasmissione di dati e comunicazioni satellitari. È stato proprio questo lancio a regalare al Nord Italia uno spettacolo mozzafiato, capace di far sognare e discutere appassionati di astronomia e curiosi.