Alessia Marcuzzi unisce le gambe all’evento Bulli Stop: ‘Ho sofferto moltissimo per il mio difetto’ (VIDEO)

Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma hanno gridato con vigore “No al bullismo“. All’evento Bulli Stop Maxsshow, organizzato dal direttore artistico Luca Tommasini, hanno aderito numerosi artisti che hanno portato sul palco non solo la loro arte ma anche le loro personali esperienze.

Alessia Marcuzzi: ‘Da ragazzina mi prendevano in giro per le gambe e indossavo i pantaloni’

Da Achille Lauro a Leo Gassman passando per Francesca Barra, Raoul Bova, Katia Follesa e Claudia Gerini. Nell’occasione Alessia Marcuzzi ha raccontato al pubblico il difetto per il quale veniva presa in giro da ragazzina. “Ora faccio una cosa che in tv non faccio mai perché ancora oggi mi crea disagio” – ha affermato la conduttrice televisiva che ha unito le gambe e spiegato i motivi per i quali metteva da adolescente quasi sempre i pantaloni.

“A scuola dicevano: A’ Marcu’ te ce passa un treno in mezzo alle gambe’. Adesso di’ che sono belle” – ha affermato l’artista facendo riferimento agli sfottò che riceveva per le gambe storte sottolineando che in tv si mette sempre in modo da non farlo notare. Un argomento affrontato con leggerezza con Katia Follesa che è passata sotto le gambe della conduttrice televisiva,. “Rispetto a tutte le storie che abbiamo sentito questo non è il vero bullismo e devo dire che non ci ho sofferto molto” – ha aggiunto rivelando un altro particolare.

Il siparietto con Katia Follesa e l’aneddoto sugli abiti indossati al Grande Fratello

“Vide una mia foto con le mie gambe così e decise di vestirmi per tutta un’edizione del Grande Fratello con 15 abiti di Chanel solo per le mie gambe. Questo per dirvi che anche un difetto può diventare un po’ di forza in quanto quel difetto ci rende unici”. Alessia Marcuzzi ha condiviso il suo intervento sul profilo Instagram.

“Era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna. É stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri.”