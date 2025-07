Cristina Plevani festeggia a Iseo dopo il trionfo a L’Isola dei Famosi: fiori, torta e un messaggio a sorpresa

Torta speciale per Cristina Plevani al rientro a casa per festeggiare la vittoria a L'Isola dei Famosi

Dalla prima edizione del Grande Fratello alla trionfale vittoria all’Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani si è ripresa la scena con la sua semplicità disarmante. A 25 anni di distanza dal primo storico reality vinto su Canale 5, la bresciana è tornata nella sua Iseo per una festa in grande stile. Ad accoglierla, tanti amici, bouquet coloratissimi, pasticcini e una torta con una scritta ironica che dice tutto: “A mio agio nel disagio”.

Cristina Plevani ha raccontato la serata in una storia su Instagram: «Decisamente la mia torta», ha scritto divertita. Il party si è svolto a pochi passi dal lago, simbolo della sua terra d’origine alla quale è molto legata – come ha più volte ricordato, anche durante l’Isola, tra un pensiero per il suo cagnolino Nano e l’amore per la polenta.

Dopo due mesi di lontananza, l’abbraccio più emozionante è stato proprio con Nano: «Si è avvicinato con titubanza… oggi torna a casa». In un lungo post sui social, Plevani ha ringraziato i fan: «Vi ringrazio per l’affetto, per il sostegno e soprattutto per avermi portata alla vittoria (la seconda) dopo 25 anni. Grazie di cuore».

Cristina Plevani accolta da amici e parenti al rientro in Italia

Due reality vinti, 25 anni dopo

«Vincerne due è tanta roba», ha detto Cristina in un’intervista. «Significa che sono ancora la Cristina che piaceva allora». In molti l’hanno premiata proprio per la sua autenticità: una donna lontana dalle logiche “costruite” della tv, rimasta uguale a sé stessa nonostante il passare del tempo.

La sorpresa di Rocco Casalino

Tra i messaggi ricevuti, quello che l’ha colpita di più è stato quello di Rocco Casalino: «Mi ha fatto davvero piacere. Non ci sentiamo mai, quindi è stato un gesto inaspettato e bello».

Il paragone tra ieri e oggi

«Oggi la tv è come TikTok: tutto veloce. La gente è assuefatta. Ai tempi del primo GF c’era più semplicità, meno cattiveria». Plevani nota la differenza anche nei premi: dai 250 milioni di lire del 2000 agli 82mila euro attuali (di cui metà in beneficenza). «Ma meglio questi che un anno in piscina», ha detto, riferendosi al suo impiego come istruttrice di nuoto.

Sogni in tv? Forse, ma senza forzature

«Non voglio fare la conduttrice, magari l’opinionista sì» – ha ammesso. «Se piaccio ancora come persona normale, qualcosa vorrà pur dire».

Un ricordo amaro e uno dolce

Quando le si chiede di Pietro Taricone, si chiude nel silenzio: «Non voglio parlarne. Ma certo che ci penso. Il 29 giugno è un brutto anniversario». Sull’Isola, invece, ha trovato una bella sorpresa in Mario Adinolfi: «Ci siamo supportati molto. Ho conosciuto il lato umano di un padre, un amico, una persona fragile e vera». Meno bene con Dino Giarrusso: «Ha detto cose cattive su di me. Non ci siamo mai parlati in 53 anni, e continueremo così». Su L’Isola ha perso 10 chili (da 56 a 46 chili).

Un passato da tronista… dimenticato

Cristina Plevani ha anche ricordato con ironia il suo breve passaggio a Uomini e Donne come tronista nel 2004: «Durata come un gatto in tangenziale». Alla settima puntata scelse Mirko Vatteroni, ma la storia finì presto. «Non era interessato a me, forse più alla tv».