Alice Campello a Verissimo, il drammatico post parto: ’17 trasfusioni, non riuscivano a fermare l’emorragia’

“Mi sono addormentata la mattina alle 10 e mi sono risvegliata la sera alle 10 dopo 17 trasfusioni di sangue“. Alice Campello ha ripercorso nel corso della puntata del 28 gennaio di Verissimo gli attimi drammatici delle complicazioni post parto dopo aver messo alla luce Bella, prima figlia dopo aver messo alla luce tre maschietti.

La moglie di Alvaro Morata è finita in terapia intensiva dopo aver messo alla luce Bella

La 27enne moglie di Alvaro Morata è finita in terapia intensiva con i medici che hanno impiegato diverse ore per trovare la soluzione giusta per bloccare l’emorragia. “Il parto cesareo è andato bene, i problemi sono nati dopo. Avevo anche la bambina in braccio, ho aperto la coperta ed avevo un’emorragia enorme. Ricordo di aver visto la faccia sbiancare di Alvaro (Morata). Poi non ricordo più nulla” – ha spiegato l’influencer mestrina che ha rischiato di perdere l’utero.

‘Ho visto sbiancare Alvaro, poi non ricordo più nulla: mi avrebbero tolto l’utero se il palloncino non avesse funzionato’

“All’ultimo hanno provato con un palloncino che hanno tenuto fino alle 2 del giorno dopo per vedere se l’emorragia si fermava. In caso contrario mi avrebbero dovuto togliere l’utero ma per fortuna è andato tutto bene” – ha spiegato durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. “Ora vedo le cose in un altro modo… Anche i bambini, pur non avendogli spiegato le cose nei dettagli, si preoccupano sempre e mi portano un fiore ogni giorno chiedendo se sto bene. Ho avuto paura perché immaginavo mio marito a dover dare spiegazioni ai 4 bambini”.

Alice Campello: ‘Papà è forte e positivo ma questa volta l’ho visto distrutto’

Alice Campello ha spiegato che i medici le hanno spiegato che l’utero non si è contratto. “Da lì si è sviluppata questa emorragia gigante che non cessava qualunque soluzione provassero fino alla scelta di provare con il palloncino”. Per i genitori sono state ore terribili. “Papà è una delle persone più forti e positive che conosco ma questa volta l’ho visto distrutto così come mia madre. Ora è venuta a Madrid con me e mi ha aiutato tanto dal punto di vista psicologico” – ha chiosato Alice Campello.