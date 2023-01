Alvaro Morata, dalla gioia alla paura: Alice Campello in terapia intensiva dopo aver dato alla luce Bella

É stata ricoverata in terapia intensiva dopo essere diventata madre per la quarta volta (il primo fiocco rosa). L’attaccante Alvaro Morata, ex Juve e nazionale spagnolo, sta vivendo ore di apprensione per la sua Alice Campello.

Morata su Instagram: ‘Ci ha spaventato molto, è curata dai migliori medici e si sta riprendendo’

L’influencer italiana, con la quale è sposato dal 2017, ha avuto serie complicazioni dopo il parto come ha riferito il giocatore dell’Atletico Madrid su Instagram. “Ha avuto complicazioni che ci hanno spaventato molto. In questo momento è in terapia intensiva della Clínica Universidad de Navarra, curata dai migliori medici e poco a poco sta si sta riprendendo molto bene. É molto forte”

Una lieta giornata che ha rischiato di trasformarsi in un dramma con Alvaro Morata che non vede l’ora di riabbracciare la moglie, 27 anni, dopo aver cullato tra le sue braccia la piccola Bella. “É nata il 9 ed è meravigliosa.” Inizia così il post Instagram dell’attaccante dell’Atlético de Madrid con il quale annuncia la paternità.

L’attaccante del Real Madrid e Alice Campello, genitori per la quarta volta: Bella è la prima figlia

Entrambi sono già genitori di due gemellini, i piccoli Alessandro e Leonardo (4 anni), e il piccolo di nome Eduardo (con un anno e mezzo). Lo scorso luglio era stata la stessa Alice Campello a comunicare tramite le stories sul suo profilo Instagram che la sua gravidanza non sarebbe stata facile. “Speriamo che stia bene quando nascerà” – aveva riferito l’influencer mestrina.