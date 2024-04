Amici anticipazioni, apprensione e lacrime per Gaia De Martino: cosa è successo alla sostituta

Nuovo beffardo contrattempo durante la registrazione della puntata di Amici del 18 aprile. Nei giorni scorsi la ballerina Gaia De Martino è finita ko a causa di una scheggia che si è conficcata nel piede. L’allieva era ad un passo dall’abbandono quando Raimondo Todaro ha trovato una soluzione per permettere alla 22enne di restare in gara.

Amici registrazione 18 aprile: la sostituta di Gaia si fa male durante un’esibizione

Al suo posto è temporaneamente subentrata Aurora Ranvestel che gareggia in nome e per conto della stabiese. La Dea Bendata ha tirato un brutto scherzo alla ballerina che durante un’esibizione si è fatta male ad un piede come riferito dalle anticipazioni di Gossip e Tv. Per fortuna il contrattempo non ha compromesso il prosieguo del percorso della giovane artista che ha portato a termine tutte le esibizioni.

Aurora Ranvestel si riprende e completa le performance ma va al ballottaggio per l’eliminazione

Nonostante ciò la ballerina è finita al ballottaggio finale. In caso di eliminazione Gaia De Martino dovrà dire addio ad Amici. Durante le esibizioni finale della sua sostituta, come riferito da Superguida Tv, non è riuscita a trattenere le lacrime. Per conoscere il destino della ballerina bisognerà attendere sabato 20 aprile quando Maria De Filippi comunicherà la decisione dei giudici.