Israele contrattacca l’Iran: alba di guerra con 3 esplosioni, colpito anche il sud della Siria

Alba di guerra nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile con Israele che ha fatto partire l’attacco all’Iran intorno alle 4:31 del mattino come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana.

I media iraniani hanno confermato che sono almeno tre le esplosioni sentite nei pressi di una base militare poco lontano da Esfahan. Le forze armate iraniane hanno attivato i sistemi di difesa aerea in diverse province del Paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Un’esplosione è stata avvertita stamattina a nord-ovest di Isfahan, nell’Iran centrale.

L’esplosione si sarebbe verificata nei pressi dell’aeroporto sito alle porte della città, nella municipalità di Ghahjaworstan. Alcuni attacchi hanno preso di mira la regione di Soueida, nel sud della Siria, ha dichiarato all’Afp un attivista del media online Suwayda 24. “Ci sono stati attacchi contro una posizione radar dell’esercito siriano nella parte occidentale della provincia di Soueida”. Un’offensiva che prenderebbe di mira anche le milizie sciite legate all’Iran.

