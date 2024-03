Amici, Nicholas eliminato: gli elogi di Maria, la sorpresa dei professionisti ma sui social si esulta

L’avventura ad Amici di Nicholas Borgogni si ferma alla seconda puntata del serale tra gli elogi di Maria De Filippi e le critiche social con l’allievo che va in topic trend di X. Il ballerino è stato protagonista di un percorso in salita durante l’avventura nel talent di Canale 5.

Nicholas Borgogni deluso dalle parole di Raimondo Todaro, il ballerino perde il guanto di sfida con Giovanni Tesse

Voluto fortemente da Raimondo Todaro in squadra e di sovente criticato dalla maestra Alessandra Celentano, ha guadagnato il serale con un coup de théâtre passando nella squadra di Emanuel Lo dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare la scuola perché deluso dalle parole dell’ex ballerino di Ballando con le stelle. Durante la prima manche della puntata di Amici di sabato 30 marzo Nicholas è stato chiamato in causa dall’ex maestro per il guanto di sfida contro Giovanni Tesse.

“Penso che difficilmente porterai il punto a casa perché Giovanni ha molto più carisma, padronanza e controllo del corpo. Hai voluto il serale a tutti i costi? Ora non c’è più tempo per le chiacchiere” – ha affermato Todaro con Nicholas che ha immediatamente ribattuto. “Non me l’aspettavo dal mio prof. Evidentemente quello che abbiamo costruito insieme non era così solido“. Borgogni ha perso la sfida ed è stato successivamente eliminato al ballottaggio.

Nicholas eliminato: i professionisti entrano in studio ed elogiano il suo percorso

Un addio dolce visto che il ballerino ha incassato gli elogi dei professionisti che si sono presentati al centro dello studio salutare e rimarcare il suo impegno durante il percorso ad Amici. Nicholas si è assicurato una borsa di studio a New York e un corso di perfezionamento con possibilità di contratto di un anno con una compagnia di danza di Roma. Cristiano Malgioglio l’ha invitato a Miami per girare la sua nuova video clip. Anche Maria De Filippi ha speso belle parole per lui.

Maria De Filippi: ‘Il figlio ideale per chiunque’, Malgioglio lo vuole nel nuovo video che girerà a Miami

“Sei stato davvero bravo, educatissimo, non hai mai rotto le scatole a nessuno, sei il figlio ideale per chiunque. Qui dentro sei quello a cui tutti i professionisti sono più legati per l’atteggiamento che hai avuto. Il gesto fatto oggi l’avevano riservato soltanto a Umberto” – ha riferito la conduttrice televisiva. Diametralmente opposto il parere del popolo social con tanti utenti che hanno trovato giusto il verdetto. In molti non hanno gradito la decisione del 22enne genovese di passare con Emanuel Lo.

