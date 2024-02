Battipaglia, tragico incidente in scooter: Dylan Maratea muore a 24 anni, ferito l’amico

“Stamattina ci siamo sentiti ed ora non ci sei più”. Gli amici piangono e ricordano sui social Dylan Maratea, il 24enne deceduto nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio in un tragico incidente nella zona industriale di Battipaglia.

Battipaglia, Dylan Maratea è caduto rovinosamente in Viale delle Industrie ed è deceduto

Secondo una prima ricostruzione intorno alle 17:00 il giovane ha perso il controllo del mezzo dopo aver toccato il cordolo dello spartitraffico. La rovinosa caduta sull’asfalto non gli ha dato scampo nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il disperato tentativo di sottrarlo alla morte. In sella con lui c’era il 26enne Max Basileo che è rimasto ferito al braccio. In Viale delle Industrie sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza.

La notizia della scomparsa di Dylan Maratea si è diffusa rapidamente a Battipaglia provocando sconcerto e dolore. In tanti hanno ricordato il 24enne sui social. “Vola più in alto che puoi e fai divertire anche gli angeli” – ha scritto un amico su Facebook. “Non doveva andare così, eri un ragazzo speciale. Veglia su di noi”.