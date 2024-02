Amici, Anna Pettinelli riammette Ayle nonostante il voto negativo di prof e allievi: le reazioni

Il cantante Ayle ha deciso di lasciare la scuola di Amici dopo l’ennesima crisi salvo poi chiedere di essere riammesso. Decisone che spettava alla sua professoressa, Anna Pettinelli, che si è confrontata con gli altri professori che hanno espresso parere negativo. “Sarebbe un grave precedente” – hanno rimarcato.

Ayle riammesso da Anna Pettinelli ad Amici dopo aver lasciato la scuola di Amici, solo Lorella Cuccarini era favorevole

Sulla questione sono stati chiamati ad esprimersi anche gli altri allievi del talent che hanno assistito alla discussione tra gli insegnanti. In un primo momento avevano espresso parere favorevole al rientro di Ayle, nome d’arte di Elia Flagella, poi Maria De Filippi ha comunicato che era stata fatta una nuova votazione dall’esito diametralmente opposto: “Si è passati da 11 sì e 6 no a 15 no e 2 sì”. Tra i professori solo Lorella Cuccarini ha votato a favore del rientro di Ayle.

Nonostante ciò Anna Pettinelli ha voluto dare un’ultima chance all’allievo. “Credo che Ayle rientrando sarà un soldatino e se non fosse così sarò la prima a rimandarlo a casa. Credo fermamente che abbia capito. Da questa parte è più importante dare una mano che stare seduti su una sedia e condannarlo”. Dall’altra parte Rudy Zerbi ha manifestato le proprie perplessità. “Mi complimento con i ragazzi che sentendoci parlare hanno cambiato idea ed hanno avuto un atteggiamento maturo. A questo punto dagli direttamente la maglia del serale”.

‘Ayle ha capito e sono certa che d’ora in poi sarà un soldatino’, il confronto in casetta con gli altri allievi

Ayle si è poi confrontato con Anna Pettinelli alla quale ha spiegato di averla ascoltata solo quando è andato via. “Non voglio essere tra quelli che perdono treni importantissimi. Per una volta voglio portare una cosa al termine. Ho fatto una stronz..a. Mi sono accorto che sto meglio qui che fuori”. La professoressa ha chiesto all’allievo una dimostrazione di grande fermezza in quanto si è presa una grande responsabilità nel dargli nuovamente la maglia.

All’ingresso in casetta Ayle è stato invitato sulla tribunetta per discutere di quello che era accaduto. I compagni di avventura gli hanno spiegato che d’ora in poi non potrà sbagliare e che non sarà nulla come prima. “Dovrai svegliarti e andare a dormire in orario e soprattutto non devi lamentarti se arrivi ultimo in classifica perché altri performano meglio di te”.