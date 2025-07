Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: celebrate le nozze civili, a settembre il rito in chiesa

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno detto “sì”. La coppia, conosciuta dal grande pubblico grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, si è unita in matrimonio con una cerimonia civile, condividendo sui social le emozioni e i momenti più belli della giornata. Le nozze in chiesa sono previste per il 29 settembre, ma i due hanno voluto anticipare l’unione legale, celebrandola alla presenza delle loro due gemelline, Penelope e Ginevra.

Un amore nato dietro le quinte di Amici

Veronica e Andreas si sono conosciuti ad Amici, quando lei era docente di danza e lui allievo. Solo dopo la fine del programma, però, è sbocciato l’amore. Una relazione che fin dall’inizio ha attirato l’attenzione mediatica, soprattutto per la differenza d’età – 25 anni – che però la coppia ha sempre vissuto con naturalezza e forza, andando oltre le critiche e i pregiudizi.

Il sì in Comune, tra sorrisi, amore e famiglia

Il matrimonio civile è stato celebrato lunedì 14 luglio, in forma privata ma raccontato pubblicamente attraverso gli scatti condivisi su Instagram. Nelle immagini si vedono Andreas e Veronica abbracciati, circondati dall’amore delle figlie gemelle, nate a marzo 2024, e vestiti in modo semplice ma elegante: lei in un completo rosa, lui con camicia bianca e pantaloni scuri.

“Oggi ci siamo sposati” – hanno scritto entrambi sui social, confermando che la cerimonia religiosa avverrà tra qualche mese, il 29 settembre. Anche la redazione di Verissimo ha celebrato la notizia, ricondividendo le immagini della giornata e scrivendo: “Auguri agli sposi!”

La proposta in TV e le nozze annunciate a Verissimo

Il pubblico ha assistito all’evoluzione della loro storia anche in tv. Proprio durante una puntata del game show La Talpa, Andreas Muller ha fatto la proposta di matrimonio in diretta, sorprendendo Veronica Peparini che ha detto sì tra le lacrime.

A marzo 2025, la coppia era stata ospite a Verissimo, dove aveva annunciato di voler attendere il primo compleanno delle gemelline prima di convolare a nozze: “Sarà tra agosto e settembre”, avevano detto. Oggi, a sorpresa, è arrivato il primo passo ufficiale.

Un legame forte che ha superato ogni ostacolo

La storia d’amore tra Peparini e Muller è un esempio di come il sentimento possa andare oltre ogni barriera. “Sento di dire che l’amore può tutto”, aveva dichiarato Veronica in TV, parlando delle difficoltà superate: la differenza d’età, i figli avuti da una precedente relazione, il giudizio degli altri.

La coreografa è già mamma di due figli, Olivia e Daniele, nati dalla relazione con il ballerino Fabrizio Prolli. Nel 2024, con Andreas, ha realizzato il sogno di avere altri figli, dopo un lungo percorso. “L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli… volevo renderlo felice e ci sono riuscita con Penelope e Ginevra”, aveva raccontato.

Il matrimonio in chiesa il 29 settembre

La cerimonia religiosa è fissata per il 29 settembre 2025. Sarà l’occasione per festeggiare con amici e parenti, e per suggellare ufficialmente un amore nato in TV e cresciuto lontano dai riflettori.

Nel frattempo, i fan della coppia hanno inondato i social di messaggi d’affetto: “Siete un esempio di amore e coraggio”, “Che famiglia meravigliosa!” sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto i post della giornata.