Anna Oxa ruggisce a Belve: ‘Lite con Madame? Menzogna di volgarità estrema’, la replica a Fedez

Dopo le polemiche sanremesi Anna Oxa è stata ospite del programma Belve, in onda su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani. “Io non mi sento una guerriera ma una donna che ha deciso di vivere. Noi non viviamo la vera vita ma un modello che c’è stato impartito… Io non lotto, io sono” – ha detto la cantante.

Anna Oxa sul 25esimo posto a Sanremo: ‘Contenta di quello che sono riuscita a portare alle nuove generazioni’

Al Festival di Sanremo l’artista ha chiuso nelle retrovie, al 25esimo posto, con il brano Sali. “Sono contenta di quello che sono riuscita a portare alle nuovi generazioni quando dico ritornate alla qualità di essere umano che è in estinzione. Non esiste un voto, bisogna vedere chi ti viene a dare il voto. Esiste la gente e quello che tu hai trasferito. Se avessi paura crederei nelle votazioni. Io non considero ciò che non è serio” – ha affermato in maniera criptica Anna Oxa. La cantante ha dribblato alcune domande precisando che ci sono delle questioni di cui non può parlare per questioni giuridiche ed è stata stuzzicata dalla conduttrice sui motivi dei silenzi durante l’esperienza nella città dei fiori.

“Non trovo che una persona sia tenuta a raccontare o giustificare i motivi per i quali non rilascia interviste. Possono essere tantissime le risposte a questo e potrebbero esserci risposte che non posso dare e potrebbero essere legate a quel periodo. Non si può condannare una persona per questo” – ha affermato la 61enne barese.

“Anna Oxa lascia l’Italia per motivi di sicurezza” rivive su Rai 2 #Belve pic.twitter.com/F36Nc0PaDI — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 21, 2023

‘La lite con Madame? Nata da qualche salottino intorno, una propaganda denigratoria’

Durante Sanremo 2023 si era diffusa la voce di una presunta lite a colpi di bicchieri d’acqua con Madame. “Notizia falsa nata da qualche salottino interno. Non conosco Madame. Quando è uscita questa voce la mia procuratrice ha chiamato per fare querela, era una menzogna totale e di una volgarità estrema.

Una propaganda denigratoria ed ancora dovevo salire sul palco” – ha aggiunto Anna Oxa che ha precisato di non essersi innervosita. “Non l’ho creata io questa cosa. Siamo in tempi veramente molto pericolosi. Chi l’ha fatto? Ora non lo posso dire perché ci sono in atto cose giuridiche, ma ci sarà modo in futuro”.

Anna Oxa replica a Fedez: ‘Sono gli altri ad essere passati davanti a me, filmato realizzato senza conoscere i fatti’

La cantante ha replicato anche a Fedez che su Stories aveva raccontato che l’artista aveva saltato la fila. “Tanti trovano modo per propagandarsi. A dire il vero sono passati gli altri davanti a me perché io le prove le avevo alle 17 e l’ho fatte alle 19. Poi non ritengo di dover entrare a far parte di questi giochini mediatici dove mi si ritiene maleducata perché la maleducazione è proprio fare un filmato senza conoscere i fatti o avermi contattato. Non ci siamo mai visti… Esiste la maleducazione come in questo caso esiste la volgarità” – ha chiosato Anna Oxa nell’intervista rilasciata a Belve.