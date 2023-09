Arisa a Belve: ‘Il dito medio a Paola Iezzi? Ero senza manicure’, poi spiazza Francesca Fagnani (VIDEO)

Irriverente, provocatoria, spiazzante. Arisa lascia il segno anche a Belve dove è tornata sulla polemica per gli apprezzamenti a Giorgia Meloni. “Mi sono sentita non capita, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate” – ha riferito la cantante che non ha nascosto il dispiacere per la reazione della comunità Lgbtqi+ durante la puntata del 26 settembre del programma condotto da Francesca Fagnani.

Quando la giornalista le chiede se ha ricucito con la comunità l’artista spiega: “no, però devo dire che sono le persone ai vertici, non posso fare nomi… quello mi ha deluso tanto”. Fagnani scherza: “L’hanno licenziata da icona gay“, e Arisa ribatte: “Ma che me frega”. E sul botta e risposta con Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, che aveva definito infelice quel commento, Fagnani ricorda la risposta pungente di Arisa con tanto di conclusione con dito medio, a cui la cantante aggiunge “era anche senza manicure fatta”. Fagnani chiede: “era quella la cosa grave, la manicure?”, e risponde: “si'”. “Ma avete fatto pace? Arisa: “no”.

Quando Fagnani le chiede, parlando dell’infanzia dell’artista, se è vero che è stata “forgiata a botte”, la cantante conferma “anche”. Per poi aggiungere, a proposito delle sofferenze che questo ha determinato: “Io non lo farei, però come ho detto più volte i miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po’ inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché mi hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa”.

Alla domanda della conduttrice se è vero che sia un’artista complicata con cui lavorare, definita anche “un po’ matta”, Arisa ribatte: “Sono considerata un’artista difficile, ma lo dicono apposta, perché ho un senso del dovere molto radicato che arriva anche dalle mie origini”.

La conduttrice l’ha stuzzicata sull’aspetto estetico e le ha chiesto il motivo per cui viene maggiormente ammirata. L’ex prof di Amici, senza tanti peli sulla lingua, ha immediatamente ribattuto: “Perché ho un bel sedere”. Ma non è tutto. La conduttrice ha provato a smarcarsi dal momento di imbarazzo e ha aggiustato il tiro: “Mi dica allora chi non la ammira, non la ammira perché?”.

La cantante, più schietta che mai, ha ripetuto: “Perché ho un bel sedere. Nessuno se l’aspettava che un giorno avrei avuto un bel sedere, ma sono cose che capitano. Ci lavoro duro tutti i giorni”.