Antonella Clerici senza freni a Belve: ‘Barbara d’Urso sgradevole’, stoccata alla Rai

Una scatenata Antonella Clerici si racconta a Belve, a Francesca Fagnani, ospite su Rai 2 in prima serata martedì 23 aprile: “In Rai? Meritavo di essere messa al posto del cavallo”; e su Amadeus: “Coraggioso ad andarsene”; poi ce n’è anche per Barbara D’Urso: “Mi ferì tantissimo, mi fece uno sgarbo personale“.

Antonella Clerici ospite di Belve: ‘Amadeus è stato coraggioso ad andarsene’

Sul celebre sugo-gate e sui pregiudizi che portarono molti cantanti a non partecipare al suo Sanremo finalmente svela il nome dell’artista che disse: “Sa troppo di sugo”. Quando Fagnani domanda: “La prova del cuoco è stato un grandissimo successo e lei disse stavolta mi dovrà mettere al posto del cavallo della Rai”, pronta la risposta di Antonella Clerici: “Mai, no, mai. Anche se ogni tanto ho pensato di meritarlo”.

Fagnani insiste sul mancato riconoscimento del merito da parte dell’azienda. “Beh, qualche volta era giusto che dicessero ‘cavolo grazie, sei stata fantastica’. Ma questa azienda no. Basterebbe una pacca sulla spalla e ci ho patito di questo” – ha aggiunto la conduttrice che è stata stuzzicata anche sui rumors di una sua possibile conduzione del prossimo Festival di Sanremo. “Non me l’ha chiesto nessuno, mai”. Fagnani allora insiste: “Ma il fatto che non l’hanno sondata ancora, le dispiace?”.

‘La Rai non mi ha sondato per Sanremo, peggio per loro’

La conduttrice di The Voice si toglie un sassolino dalla scarpa. “Rientra un po’ nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no. Ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente… peggio per loro!”. Quando si parla dei rapporti tra colleghi e su chi ama di meno Antonella Clerici non esita: “Barbara D’Urso. Ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio 5 dicendo: ‘Domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy (Martens)’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole, non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

E infine in un passaggio molto frizzante dell’intervista la conduttrice si scioglie finalmente dopo tanti anni il giallo del famoso “sugo-gate” e rivela a Belve il nome del cantante che non andò al Sanremo da lei condotto, perché, a suo dire, sapeva troppo di sugo: “A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

Antonella Clerici contro Barbara d’Urso: ‘Ospitò l’amante del mio ex, fu uno sgarbo personale’, la verità sul sugo-gate

La puntata del 23 aprile di Belve veda protagoniste anche Lory Del Santo e Margherita Buy. Ospite dello “spazio canoro” di Belve sarà Leo Gassman, non mancheranno le incursioni delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata.