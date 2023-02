Pierpaolo Panzieri ucciso con 13 fendenti dall’amico a Pesaro: il 30enne è in fuga

Gli ha aperto le porte di casa e, probabilmente, ha trascorso la serata in compagnia della persona che l’ha lasciato in un lago di sangue dopo averlo colpito con 13 coltellate. Pierpaolo Panzieri, 27 anni, è stato trovato morto dal fratello nella sua abitazione in via Gavelli 19, a pochi metri dal Conservatorio Rossini di Pesaro la mattina di martedì 21 febbraio.

Pesaro, Pierpaolo Panzieri aveva trascorso la serata in casa con l’amico che l’ha ucciso

Il congiunto si era preoccupato perché l’artigiano, titolare di una piccola attività, non si era recato ancora a lavoro. Ha contattato la padrona di casa per entrare in casa con un mazzo di chiavi di riserva che non c’era ed è stato costretto a sfondare la porta. Una volta nell’appartamento la macabra scoperta. Sul posto gli agenti della squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Silvia Cecchi, che indaga sulla vicenda. In un primo momento si era pensato al suicidio, pista che è stata immediatamente abbandonata dopo aver esaminato la scena del delitto.

Secondo una prima ricostruzione Pierpaolo Panzieri è stato raggiunto da 13 fendenti sferrati con forza tra schiena e fianco. L’ultimo, quello fatale, è stato inferto alla gola con il 27enne già riverso a terra dopo aver tentato invano di rifugiarsi in bagno. Gli inquirenti hanno già individuato l’assassino, si tratterebbe di un trentenne che ora è ricercato in tutta Italia.

Pierpaolo Panzieri

La macabra scoperta del fratello del 27enne artigiano, in fuga l’assassino

L’arma del delitto non è stata ancora ritrovata con i poliziotti che l’hanno cercata in un tombino, in un cestino e dietro le grate di una finestra. I vigili del fuoco hanno ispezionato anche i tetti delle case nella zona del Conservatorio Rossini. Per il momento resta avvolto nel mistero il movente. Panzieri, incensurato, era titolare di una ditta di famiglia a Pesaro che si occupa di lavorazioni nell’edilizia come il taglio di cemento. Lavorava con il papà, anche lui artigiano.