Anna Oxa non risponde alle domande della moglie di Amadeus: su Oxarte i motivi del silenzio

Tornerà sul palco dell’Ariston a distanza di 12 anni dall’ultima partecipazione e fa immediatamente discutere per un’intervista non concessa a la moglie di Amadeus. Anna Oxa è stata inserita dal conduttore, e direttore artistico, tra i big in gara a Sanremo 2023. Una partecipazione che permette all’artista di entrare nella top five degli artisti con maggiori partecipazioni al Festival della canzone italiana.

appena ricollegando anna oxa giudice che distruggeva elodie in ogni modo possibile e ora si trovano a fare lo stesso sanremo mio dio pic.twitter.com/OuyhUNssUj — ariete ||🍷🎬 (@iperesilienza) December 16, 2022

Anna Oxa torna al Festival di Sanremo 12 anni dopo

La cantante ha partecipato la prima volta nel 1978 con Un’emozione da poco ed ha vinto in due circostanze: nel 1989 con Fausto Leali con il brano Ti lascerò e nel 1999 con Senza Pietà. In gara ritroverà Elodie con la quale si era scontrata ad Amici nel 2017. Edizione che è stata caratterizzata anche dagli scambi di battute con Virginia Raffaele ma ancora prima Anna Oxa, nel 2013, fu protagonista di una discussa partecipazione a Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Samuel Peron. Si ritirò dopo poche settimane per un infortunio alla gamba con l’artista che ha fatto causa alla Rai nel 2019. Virale diventò anche il siparietto con Silvia Toffanin che affermò scherzosamente di non essere in grado di fare l’intervista. (“Chiamate qualche altro conduttore”).

Silenzio l’aggressione l’ho avuta io Anna Oxa Ballando con le stelle pic.twitter.com/rTrslyrlgi — TecheTecheTheo (@AllAboutThe0) December 13, 2022

Giovanna Civitillo: ‘Possiamo fare una domanda veloce’, la cantante resta in silenzio a La vita in diretta,

Ora Anna Oxa è finita nuovamente nella bufera per non aver risposto alle domande di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, nel corso de La vita in diretta, in onda su Rai 1. “Anna te la possiamo fare una domanda veloce” – ha chiesto l’inviata del programma televisivo condotto da Alberto Matano. L’artista è sfilata via senza neanche salutarla con Giovanna Civitillo che non ha fatto una piega. “Non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci proviamo un’altra volta”. Più critico il conduttore de La Vita in diretta per la reazione di Anna Oxa.

ANNA OXA CHE NON SI FERMA A FARE L’INTERVISTA CON GIOVANNA #lavitaindiretta #Sanremo2023 pic.twitter.com/2ZwCOAUrnd — trashtvstellare (@tvstellare) December 19, 2022

Nelle ultime ore la collaboratrice della cantante, Milly, ha risposto via social alle polemiche che si sono scatenate nei confronti dell’artista barese. “Anna Oxa non doveva rilasciare interviste, è stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito. . Il resto è tendenzioso, perché lo sanno tutti che, a differenza di altri artisti che sono in causa con la Rai, non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere. Pertanto si è scelto di evitare, sapendo che in Rai c’è una parte non favorevole” – si legge sulla pagina Facebook Oxarte.

La replica su Oxarte: ‘Non doveva rilasciare interviste, è stata a Sanremo a titolo gratuito per il titolo del brano’

“La cosa peggiore è quando attribuiscono alla signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni. L’immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire…. Vi invito a non farvi intossicare da quella che da sempre è disinformazione/diffamazione nei confronti di una donna molto invidiata per la sua integrità”.