Anna Tatangelo interrompe il concerto dopo essere stato punta da una vespa: ‘Fa male’, video

Disavventura per Anna Tatangelo durante il concerto di domenica 11 agosto a Giulianova Lido. L’artista è stata costretta ad interrompere bruscamente la sua performance e scappare nel backstage. L’imprevisto è stato provocato da una puntura di una vespa mentre stava eseguendo una delle sue hit, ‘Essere una donna’.

Nei filmati diffusi sui social si vede Anna Tatangelo muovere la mano per allontanare l’insetto durante l’esibizione. Dopo esserci riuscita si guarda preoccupata il braccio sinistro. Nonostante il fastidio ha provato ad andare avanti anche con l’aiuto del pubblico che ha invitato a cantare. Pochi istanti e l’artista si è allontanata per farsi medicare. In seguito si è mostrata sui social con il ghiaccio sul braccio. “Stasera non ci siamo fatti mancare nulla, giusto? Puntura di vespa mentre si canta, ce l’abbiamo. Brucia, fa male” – ha commentato l’ex partner di Gigi D’Alessio.

Superato l’imprevisto l’artista ha proseguito il concerto. Un ‘incidente’ che arriva a poche settimane di distanze dalla chiusura della relazione con il modello piacentino Mattia Narducci, dieci anni in meno della cantante. Anna Tatangelo ha voltato pagina ed ha infiammato i fan con alcuni scatti mentre prende la tintarella in piscina.