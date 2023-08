Anna Tatangelo, i rumors sulle nozze con Mattia Narducci: la famiglia esce allo scoperto

Sono usciti allo scoperto a febbraio ed il loro legame è diventato sempre più solido al punto che negli ultimi giorni si parla con insistenza di possibile nozze.

Anna Tantangelo e Mattia Narducci, il legame tra la cantante e il modello è sempre più intenso

La relazione tra Anna Tatangelo e il modello Mattia Narducci viaggia a gonfie vele e la differenza di età (lui 26 anni, lei 36) non è di certo un problema per l’artista di Sora che secondo il settimanale Nuovo Tv starebbe pensando ai fiori d’arancio. Un passo che ha sempre sognato. Dalla relazione con Gigi D’Alessio ha avuto un figlio, Andrea, ma non hanno mai pronunciato il fatidico sì.

Per uno scherzo del destino da due anni sta presentando il programma Scene da un matrimonio, in onda il sabato su Canale 5 e in questi ultimi mesi ha assistito a diverse cerimonie emozionanti. Ora è pronta per organizzare il suo giorno più bello con il modello di brand come Armani, Dolce e Gabbana e Guess?

La famiglia smentisce le voci sulle imminenti nozze

Un’ipotesi che è stata smentita dalla famiglia di Anna Tatangelo che nei giorni scorsi ha trascorso qualche giorno di relax a mare con Mattia Narducci tra Porte Ercole e Forte dei Marmi. La cantante ha però scelto di trascorrere il Ferragosto in famiglia a Sora. La cantante è molto legate ai fratelli. Da Giuseppe, pasticciere sulle orme dei genitori, al fratello maggiore Maurizio. Tutto ciò non significa che in futuro la cantante e il modello non decidano di fare il grande passo.