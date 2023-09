Annalisa sbotta durante l’intervista in radio: ‘Ma che domanda è’

Un anno da record per Annalisa che è sicuramente tra i personaggi più richiesti del momento. Nelle scorse ore è uscito il suo album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice che l’artista ha lanciato sia attraverso i suoi canali social che in alcune interviste concesse negli ultimi giorni.

Annalisa presenta il nuovo album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice

Qualcuno si è soffermato sulla svolta sentimentale con la cantante che è convolata a nozze con Francesco Muglia. In particolare lo speaker di Radio Zeta le ha chiesto come si concilia vita da moglie con quella di artista”. Annalisa ha spiegato che non ci sono stati grossi cambiamenti rispetto a quando era nubile.

“Non c’è una vita diversa, non c’è una vita da moglie, la vita è uguale a prima e menomale, aggiungerei. Anzi, grazie a Dio“ – ha puntualizzato con l’interlocutore che le fatto un’ulteriore domanda sull’argomento che ha infastidito l’ex allieva di Amici.

La domanda sulla vita da moglie fa perdere le staffe all’artista

“Se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare, cosa è meglio fra i due?” – ha chiesto lo speaker di Radio Zeta. Annalisa ha sbottato: “Ma che domanda è. Ma veramente? No, no, è giusto trovare un equilibrio con tutto, è giusto che non cambi nulla“ – ha ribattuto archiviando così la questione.