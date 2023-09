Fedez, il chirurgo che l’ha operato nel 2022: ‘Nessun collegamento’, l’ipotesi sulle dimissioni

Potrebbe rimanere ancora qualche giorno in ospedale Fedez, ricoverato in Chirurgia al Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna, come lo stesso rapper ha spiegato ieri sera via social.

Massimo Falconi sulle condizioni di salute di Fedez: ‘Entro una settimana sarà a casa’

“La durata del recupero in questi casi dipende dalle condizioni generali del paziente. Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri che ci sia una stabilità dell’emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso. Ritengo che al massimo entro una settimana possa essere a casa, se non prima” – ha dichiarato Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che nel marzo 2022 operò il marito di Chiara Ferragni.

Il chirurgo ha precisato che in queste delicate ore si sta scambiando dei messaggi con Fedez. “Ha detto che sta abbastanza bene. Sapendo che i colleghi sono molto bravi, gli abbiamo detto di stare tranquillo e mi pare sia andato tutto bene” ha aggiunto. Secondo Falconi, l’ulcera non ha a che fare con la malattia che ha avuto e “non c’è motivo di pensare” – che abbia a che fare con l’operazione. “Lui ha un piccolo moncone di duodeno dove si è sviluppato l ‘ulcera ma poteva succedere a qualsiasi persona”.

‘L’ulcera non ha nulla a che fare con la malattia che ha avuto’, al fianco del cantante Chiara Ferragni

Ora il rapper si trova nel reparto solventi dove può rimanere con lui la moglie, Chiara Ferragni. Il cantante era arrivato giovedì 28 settembre all’ospedale Fatebenefratelli di Milano con una emorragia interna causata da due ulcere.