Nozze Annalisa, le foto della cerimonia bis a Tellaro: Maria De Filippi in giallo

Dalle nozze per pochi intimi di Assisi al party di Tellaro, frazione di Lerici, in provincia di La Spezia, con tanti amici e personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Annalisa ha condiviso con i suoi follower per poche istantanee del matrimonio con Francesco Muglia.

Annalisa bacia lo sposo dopo il sì

Se per gli scatti in chiesa forse bisognerà attendere la pubblicazione in esclusiva su una rivista patinata, alcune foto del ricevimento in spiaggia sono state diffuse sul web. I primi invitati sono arrivati intorno alle 18 con outfit adatti ad una festa sulla sabbia all’insegna del ballo.

Tra gli invitati Maria De Filippi, in completo giallo, Rudy Zerbi, Alessandra Amoroso e Fabio Rovazzi. Non si sono visti gli attesi Ferragnez con Chiara Ferragni e Fedez che nelle scorse ore aveva condivisi alcune immagini della loro vacanza a Portofino.

Alle 19 Annalisa ha detto nuovamente sì a Francesco Muglia per sigillare la loro unione anche con il rito civile. Dopo aver letto la formula gli sposi si sono scambiati un lungo bacio tra gli applausi dei presenti. Poi spazio al banchetto con la spiaggia di Tellaro che si è trasformata ben presto in … Disco Paradise.

