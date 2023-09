Annalisa incinta? Lei smentisce ma spunta il video del pancino sospetto

Indiscrezione, smentita e rilancio… Annalisa incinta è il rumors di fine estate che infiamma il gossip. Secondo il settimanale Chi e il portale Dagospia la cantante dei record sarebbe in dolce attesa.

Annalisa sarebbe in dolce attesa: l’indiscrezione di Dagospia e del settimanale Chi

L’artista è convolata a nozze con con Francesco Muglia ad inizio luglio a Tellaro, frazione di Lerici, dopo aver infilato una serie di successi a partire da Bellissima per poi proseguire con Mon Amour e Disco Paradise. Nei giorni scorsi è uscito il nuovo singolo, Ragazza sola, ed il 29 settembre sarà lanciato l’album E poi siamo finiti nel vortice.

Un momento magico con la gravidanza che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta per l’ex allieva di Amici che via Twitter ha smentito l’indiscrezione del periodico diretto da Alfonso Signorini. “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco” – ha scritto con tanto di fiocco.

L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data 29/9) 🎀 — ANNALISA (@NaliOfficial) September 12, 2023

La cantante: ‘L’unico parto è quello del mio disco’, Parpiglia pubblica il video del pancino sospetto

Sulla questione è intervenuto Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi, che ha condiviso un video realizzato durante il tour Rds in cui si vede un sospetto pancino di Annalisa.

“L’entourage della cantante aveva chiesto che , appunto , le immagini ufficiali non girassero per la dolce attesa (al momento tenuta segreta) della ragazza dei record che noi amiamo. Ma come si possono cancellare le immagini di una serata live con molte persone frequenti e un pancino in bella vista ? Auguri”.